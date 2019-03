Honor 8X erhält Update auf Android Pie

Huawei verteilt das Update auf Android Pie für das Honor 8X. Das Mitteklasse-Smartphone aus dem Jahr 2018 bekommt durch die Aktualisierung mehrere neue Features. Allerdings solltet ihr die neue Version über ein WLAN beziehen.

Anfang März hat das Honor 8X Android Pie und die Benutzeroberfläche EMUI 9.0.1 bereits in China erhalten, wie GSMArena berichtet. Nun soll der weltweite Rollout erfolgen. In Mazedonien sei es schon so weit, in weiteren Regionen soll das Update nun folgen. Allerdings müsst ihr für die Aktualisierung über 3 GB an Daten herunterladen – ihr solltet also ein WLAN dafür verwenden.

Honor 8X wird schneller

Zu den Neuerungen gehören offenbar verkürzte Ladezeiten von Apps. Die Anwendung für Audio-Aufnahmen wurde zudem verbessert. Außerdem erwarten euch die Features, die durch Android Pie generell auf dem Smartphone Einzug halten. Welche das sind, könnt ihr euch in unserer Übersicht genauer ansehen. Allerdings bringt das Update eine Einschränkung mit: Launcher von Drittanbietern könnt ihr mit der neuen Version wohl nicht mehr nutzen.

In der Regel weist euch das Honor 8X über eine Benachrichtigung auf ein neues Update hin. Falls ihr nicht darauf warten wollt, könnt ihr den Telefon-Einstellungen auch selbst nach einer Aktualisierung suchen. Unter Umständen erhaltet ihr das Update so schneller. Welche Hersteller ihre Smartphones noch mit Android Pie ausstatten, könnt ihr unserer Übersicht zum Thema entnehmen, die wir in gewissen Abständen aktualisieren.