Hat Huawei eine Alternative zum Google Play Store gefunden?

Ohne Android-Lizenz verliert Huawei auch den Zugang zum Google Play Store. Allerdings sucht das Unternehmen schon nach einer Alternative. Womöglich ist der App-Store eines Drittanbieters aber nur eine temporäre Lösung.

Huawei befindet sich bereits in Gesprächen mit der App-Plattform Aptoide, wie Dinheiro Vivo berichtet. Der portugiesischen Webseite zufolge stehen bereits mehr als 900.000 Programme in dem Store zum Abruf bereit und es gibt offenbar schon über 200 Millionen aktive Nutzer. Aptoide arbeitet mit namhaften Herstellern wie Xiaomi, Vivo und Oppo zusammen.

Ist die AppGallery langfristig der Star?

Zwar verfügt Huawei auch selbst über einen Store für Handy-Programme, der sich AppGallery nennt. Doch dieser benötigt wohl noch etwas Zeit, ehe er ein Angebot umfasst, das eine Alternative zum Google Play Store ist. Ende 2019 hat AppGallery es in Europa immerhin schon auf 50 Millionen Nutzer gebracht, wie Bloomberg berichtet. Aptoide könnte demnach nur eine Lücke füllen, bis das Unternehmen mit der Eigenlösung so weit ist.

Damit AppGallery zur echten Alternative wird, sollten die populärsten Programme in dem Store vorhanden sein. Huawei führt wohl bereits Gespräche mit den entsprechenden Entwicklern, damit diese ihre Anwendungen auf der Plattform veröffentlichen. Beliebte Google-Dienste wie YouTube oder Maps dürften hierzu aber nicht gehören.

Im Rahmen eines Handelsstreits zwischen den USA und China wurde Huawei die Android-Lizenz entzogen. Auch weitere Unternehmen, die wichtige Smartphone-Komponenten an den chinesischen Hersteller liefern, haben das Ende der Zusammenarbeit verkündet. Allerdings wurde die Handelssperre leicht gelockert, sodass Huawei noch bis Mitte August 2019 beliefert wird. Was diese Entwicklungen für euch bedeuten, haben wir in einem anderen Artikel erklärt.