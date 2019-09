Mate 30 und Mate 30 Pro: Huawei verrät Termin und deutet runde Kamera an

Seit Wochen stand der Termin im Raum, nun ist er offiziell bestätigt. Das Huawei Mate 30 sowie das Mate 30 Pro werden am 19. September in München enthüllt. Dies verriet der Hersteller nun via Twitter. Dazu gab es außerdem einen frischen Teaser, der sich gut in die bisherigen Gerüchte zum Design der Rückseite einfügt.

Mit dem Mate 30 und dem Mate 30 Pro wird Huawei sicherlich auch wieder an seiner Kamera feilen. Den Spitzenplatz im Smartphone-Ranking von DxOMark musste das Huawei P30 Pro schließlich an das Galaxy Note 10+ 5G abgeben. Der Teaser des Herstellers aus China passt dazu, denn er lässt vermuten, dass sich der Aufbau der Kamera auf der Rückseite des neuen Premium-Smartphones ändern wird.

Eckig gegen rund

Der Teaser zeigt einen hellen Kreis, der womöglich eine Kamera umgibt. Dies weckt Erinnerungen an den angeblichen Leak eines Pressebildes von Huawei von vor wenigen Tagen. Darauf ist nämlich das vermeintliche Mate 30 zu sehen – und zwar inklusive eines breiten Rings, der eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite umgibt. War die Kamera des Mate 20 noch in einem viereckigen Buckel auf der Rückseite untergebracht, soll sie nun also in einem runden Bereich positioniert sein.

Spannend ist dabei aber natürlich die Frage nach den Vorteilen. Handelt es sich nur um eine Designänderung, oder verbergen sich in dem Ring womöglich zusätzliche Features? Im Gegensatz zu einem eckigen Buckel könnte sich das runde Kamera-System beispielsweise drehen. Vielleicht ist es aber auch eben in der Rückseite untergebracht und steht nicht mehr hervor. Oder ist der Ring letztlich sogar transparent und verbirgt eine Lichtquelle für Aufnahmen im Dunkeln?

Huawei Mate 30 im Live-Stream

Da bis zur Vorstellung des Huawei Mate 30 und des Huawei Mate 30 Pro noch einige Tage vergehen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir bis dahin noch weitere Hinweise auf die Neuerungen der Flaggschiff-Smartphones erhalten. Huawei neigt bisher dazu, im Vorfeld seiner Produktpräsentationen Hinweise zu streuen. Die offizielle Enthüllung wird am 19. September dann auch im Live-Stream des Herstellers übertragen.