Huawei Mate 9: Update auf Android Pie erreicht Deutschland

Das Update auf Android Pie ist in greifbarer Nähe. Wer ein Huawei Mate 9 besitzt, könnte in diesen Tagen eine Nachricht zur Verfügbarkeit des Updates erhalten. Um die Aktualisierung auf eurem Smartphone zu installieren, müsst ihr zunächst eine App von Huawei verwenden.

Das Firmware-Update auf Android Pie trägt die Kennnummer "MHA-L29 9.0.1.158 (C432E6R1P8)", wie das HuaweiBlog berichtet. Mit Android Pie hält auch die neueste Version der Benutzeroberfläche EMUI Einzug in das Huawei Mate 9. Zu den neuen Features zählen laut Changelog unter anderem Naturgeräusche für Wecker und Klingeltöne.

"Digital Balance" und "HiVision"

Außerdem beinhaltet EMUI 9.0 ein vereinfachtes Einstellungsmenü und die sogenannte "Digital Balance". Letztgenanntes Feature dürfte von Googles "Digital Wellbeing" inspiriert sein. Darüber hinaus könnt ihr euer Mate 9 nach dem Update als Übersetzer nutzen. Mit der App "HiVision" steht euch zusätzlich eine Art Google Lens zur Verfügung, mit der ihr über die Kamera Objekte identifizieren könnt.

Die Aktualisierung ist stolze 3,44 GB groß. Entsprechend ladet ihr die Daten am besten dann herunter, wenn euer Huawei Mate 9 mit einem WLAN verbunden ist. Allerdings soll das Update zuerst nur über die "HiCare"-App von Huawei verfügbar sein. Informationen zur Verfügbarkeit via OTA (Over the Air) gibt es derzeit (Mitte März 2019) noch nicht. Huawei hat das Update auf Android Pie bereits Ende Januar 2019 ausgerollt. Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings zunächst nur für das Mate 9 in China zur Verfügung.