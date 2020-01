Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet Huawei immer noch – und es ist kein Ende in Sicht. Wer sich für ein Hauwei-Smartphone interessiert fragt sich: Werde ich Android und alle Google-Dienste nutzen können? Ein Mitarbeiter meinte zuletzt, Huawei werde selbst dann keine Apps von Google nutzen, wenn sich die Lage vollständig entspannen würde. Doch ist dem wirklich so?

Im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien haben die Kollegen des österreichischen Nachrichtenmagazins DerStandard den Country-Manager für die deutschsprachigen Nachbarn, Fred Wangfei, bei einem Pressegespräch befragt. Der habe gesagt, dass Huawei selbst dann nicht mehr auf Google-Dienste zurückgreifen werde, wenn der Handelsbann fällt. Der Grund: Es könne nicht garantiert werden, dass nicht eine weitere Handelssperre die Beziehungen in naher Zukunft noch einmal belasten.

Die angestrebte, langfristige Lösung sei ein eigenes Ökosystem, das allerdings auf dem Open-Source-Code von Android basiere und von der Handhabung dem Google-Betriebssystem möglichst nahekommen solle. Allerdings habe laut einem Twitter-Post ein Redakteur des niederländischen Portals Tweakers nahezu zeitgleich dieselbe Frage gestellt – nur eben dem Huawei-Mitarbeit, der für die Niederlande zuständig ist. Und der habe deutlich geantwortet: Huawei kehre zu Google zurück, sobald die Handelssperre fällt.

Unsere Empfehlung Huawei P30 lite New Edition

Huawei mit oder ohne Google: Was ist wahrscheinlicher?

Zunächst mal steht fest: Huawei arbeitet an seiner Alternative zu den Google Play Services, den Hauwei Mobile Services. Derzeit ist das Portal namens App Gallery eher sporadisch bestückt, viele beliebte Apps stehen schlichtweg nicht zur Verfügung. Besonders Anwendungen von Unternehmen aus den USA fehlen derzeit – Facebook und WhatsApp sucht ihr also vergeblich. Das will Huawei allerdings ändern.

Auf der anderen Seite: Huawei Deutschland bezog t3n gegenüber Stellung und hat die Aussagen, dass sie sich völlig von Google abwenden wollen, dementiert und auf vorherige Statements verwiesen. Diese besagen im Grunde, dass Google ein wichtiger Kooperationspartner bleibe. Auch weil das US-Unternehmen zur Zeit einfach die besten mobilen Lösungen bereitstelle. Und wenn Huawei das eigene Betriebssystem auf Basis von Android Open Source entwickelt, muss das ja nicht mal ein Widerspruch sein.

Das heißt: Es bleibt alles beim Alten. Huawei würde am liebsten bei Google bleiben, entwickelt aber Alternativen. Für die Huawei P40-Serie scheint es jedenfalls schon weitergehende Partnerschaften zu geben, wie DerStandard berichtet. Mit TomTom als Alternative zu Google Maps hat der chinesische Hersteller ja schon einen Schritt getan.