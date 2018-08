Huawei P20 Pro: Hersteller soll auf der IFA neue Farbvarianten vorstellen

Das Huawei P20 Pro ist in insgesamt drei verschiedenen Farbvarianten erschienen, doch sollen bald zwei weitere hinzukommen. Offenbar möchte der Hersteller aus China die IFA 2018 in Berlin nutzen, um die neuen Modelle vorzustellen.

Mit seiner gläsernen und spiegelnden Rückseite ist das Huawei P20 Pro ein echter Hingucker, auch wenn wir im ausführlichen Test feststellen mussten, dass die Oberfläche nicht nur Blicke, sondern auch Fingerabdrücke anzieht. Ein besonders Highlight sind dabei die Farben, die je nach Blickwinkel dunkler oder heller wirken und im Fall der "Twilight"-Variante sogar wechseln. Android Authority zufolge sollen offenbar beide neuen Modelle mehrfarbig gestaltet sein.

Von dunkel bis hell

Die erste der beiden Varianten soll demnach einen dunklen Farbübergang von Schwarz bis zu Türkis zeigen und an Nordlichter bei Nacht erinnern. Das zweite Modell sei dem Bericht zufolge in Weiß gehalten, was das Meer symbolisieren soll. Farbliche Akzente in Gelb und Pink seien an Muscheln und Perlen unter der Wasseroberfläche angelehnt. Diese Ausführung erinnere stark an das Huawei P20 in Pink und Gold.

Die neuen Farbvarianten des Huawei P20 Pro sollen im Rahmen der großen Keynote des Herstellers während der IFA 2018 in Berlin vorgestellt werden. Dann erfahren wir voraussichtlich auch, wie die beiden neuen Modelle heißen sollen und ab wann sie erhältlich sind. Außerdem dürfte es erste offizielle Informationen zum erwarteten Huawei Mate 20 Pro geben.