Huawei P30 Lite sieht aus wie ein Pro: Handy soll in neuer Farbe kommen

Knapp ein halbes Jahr nach seiner Markteinführung bekommt das Huawei P30 Lite offenbar eine neue Farbvariante. Dabei soll es sich um einen Blauton handeln, den es bereits für das P30 und P30 Pro gibt.

Die neue Farbe nennt sich "Breathing Crystal" und soll "bald" erhältlich sein, wie Tippgeber Roland Quandt berichtet. In seinem Tweet am Ende des Artikels seht ihr das Huawei P30 Lite wohl in der neuen Farbe, die ihr womöglich vom P30 Pro bereits kennt. Quandts Vorhersagen gelten als enorm zuverlässig. Demnach könnt ihr davon ausgehen, dass das Smartphone tatsächlich demnächst in Hellblau erscheint.

Das zweite blaue Huawei P30 Lite

Das Huawei P30 Lite ist bereits in Blau erhältlich. Das bereits verfügbar "Peacock Blue" ist allerdings etwas dunkler und nicht komplett blau. Die Variante weist einen blau-violetten Farbverlauf auf. Mit "Breathing Crystal" bekommt ihr demnächst also wohl eine etwas dezentere Alternative. Insgesamt würde das Smartphone dann in vier Farben zur Auswahl stehen: Außer in "Peacock Blue" bietet der Hersteller das Gerät bereits in "Midnight Black" (Schwarz) und "Pearl White" (Weiß) an.

Neue Farbe, bewährte Technik

Die technischen Spezifikationen bleiben Quandt zufolge unangetastet. Als Antrieb dient demnach weiterhin Huaweis Mittelklasse-Chipsatz Kirin 710. Auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera, deren Linsen mit 48 MP, 8 MP und 2 MP auflösen. Für Selfies steht eine 24-MP-Frontkamera zur Verfügung. Letztere befindet sich in einer kleinen Wassertopfen-Notch im Display. Der LC-Bildschirm selbst misst 6,15 Zoll in der Diagonale.

An internem Speicher bringt das Huawei P30 Lite 128 GB mit. Anders als beim Pro-Modell lässt er sich mit einer herkömmlichen microSD-Karte erweitern. Das P30 Pro nimmt dagegen nur Huaweis proprietäre Nano Memory Cards an. Mit 4 GB RAM bietet das P30 Lite darüber hinaus genügend Arbeitsspeicher für die meisten Anwendungsszenarien.

Wie viel das P30 Lite in "Breathing Crystal" kosten wird, hat Roland Quandt nicht verraten. Wir gehen aber davon aus, dass der Preis dem der bereits erhältlichen Varianten entspricht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 369 Euro. Demnächst bekommt das Gerät übrigens Konkurrenz aus eigenem Hause: Das Huawei Mate 30 Lite dürfte bereits in den Startlöchern stehen.