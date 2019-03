Huawei P30: Offizielle Spezialhülle ermöglicht kabelloses Laden

Das Huwei P30 ist mittlerweile offiziell und unterscheidet sich nicht nur durch Kamera und Display vom teureren P30 Pro. Die günstigere Ausführung kommt ohne kabelloses Laden. Zumindest nicht ohne Zubehör, wie nun bekannt ist. Der Hersteller bietet eine Hülle an, über die ihr das Feature doch nutzen könnt.

Auf der offiziellen Huawei-Webseite stellt das Unternehmen das "Wireless Charging Case" für das Huawei P30 vor. Ist das Case angelegt, könnt ihr das Smartphone offenbar kabellos mit Energie versorgen. Allerdings sei die Ladegeschwindigkeit auf bis zu 10 Watt beschränkt. Die Hülle soll mit allen Ladestationen kompatibel sein, die den Qi-Ladestandard unterstützen. Einen Eindruck des Zubehörs vermittelt euch der Tweet von Roland Quandt am Ende des Artikels.

USB-Anschluss blockiert?

Die Hüllen haben rückseitig auf Höhe des USB-C-Anschlusses wohl einen kleinen Buckel. Es ist davon auszugehen, dass ihr das Case über USB mit dem Huawei P30 verbindet, damit die Energie zwischen Hülle und Handy übertragen wird. Allerdings könnte das nun bedeuten, dass ihr das Smartphone nicht via Kabel aufladen könnt, so lange ihr das Case angelegt habt. Im Detail geht das allerdings aus den bisher bekannten Details nicht hervor.

Das "Wireless Charging Case" kommt mit einem frischen Design: Die Hülle selbst in einem dunklen Grauton gehalten und weist Farbpunkte in wahlweise Orange (Dynamic Orange) oder Türkis (Sparkle Blue) auf. Auf der deutschen Webseite von Huawei ist das Zubehör bislang noch nicht aufgetaucht. Es ist also noch gar nicht klar, ob es die praktische Hülle überhaupt hierzulande in den Verkauf geht. Aufgrund ihres Nutzens ist es aber wahrscheinlich. Der Preis für das Case ist ebenso noch unbekannt.