Huawei P30 (Pro): Deswegen haben viele Fotos den Instagram-Look

Die Kameras von Huawei P30 und P30 Pro überzeugen in fast allen Bereichen

Huawei P30 und P30 Pro überzeugen durch hervorragende Kameras. Für die hohe Fotoqualität verantwortlich ist laut Hersteller eine neuartige Farberkennung, die Bilder besser ausleuchtet. Allerdings sorgt diese Technologie zum Teil für einen Look, der an Instagram-Filter erinnert.

Wie PhoneArena in einer Analyse festgestellt hat, weisen mit dem Huawei P30 (Pro) aufgenommene Bilder häufig einen Gelbstich auf. Zu diesem Ergebnis kam die Webseite nach einem Vergleich mit den Top-Smartphones Samsung Galaxy S10, iPhone Xs Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro und P20 Pro. Die iPhone-Fotos wiesen Apple-typisch zwar ebenfalls einen Gelbstich auf. Doch dieser machte sich zumindest bei der Aufnahme eines blauen Himmels nicht bemerkbar.

Mehr Licht, weniger Farbtreue

Eine Verschiebung der Farbtemperatur hin zu den Gelbtönen ist nicht zwangsläufig schlimm: Sie lässt Bilder wärmer wirken und sich mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Lightroom zur Not auch korrigieren. Nach Ansicht von PhoneArena treibt es das Huawei P30 (Pro) aber ein wenig zu weit: Die Fotos sähen aus, als hätte der Fotograf ein gelbe Glasflasche vor die Linse gehalten.

Dafür verantwortlich ist die anfangs erwähnte Farberkennung des sogenannten SuperSpectrum-Sensors. Statt eines RGGB-Farbfilters (Red-Green-Green-Blue) kommt hier ein RYYB-Farbfilter (Red-Yellow-Yellow-Blue) zum Einsatz. Das heißt vereinfacht gesagt: Statt der grünen Lichtanteile fängt der Sensor gelbe ein. Der Chipsatz des Huawei P30 (Pro) sollte starken Farbabweichungen eigentlich entgegenwirken. Doch ganz gelingt das offenbar nicht.

Während die Technologie offenbar für einen unnatürlichen Look sorgt, kämen ihre Stärken in der Dunkelheit oder in geschlossenen Räumen voll zur Geltung: Wie vom Hersteller versprochen, fange die Kamera das Huawei P30 (Pro) nämlich tatsächlich mehr Licht ein als die Objektive der Konkurrenten. Das Fazit von PhoneArena: Das Huawei P30 (Pro) opfert Farbtreue für eine überlegene Beleuchtung und detailreichere Fotos.