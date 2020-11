Huawei P40: Das Update auf EMUI 11 ist unterwegs

Gerade was die Individualisierung angeht, soll EMUI 11 einige neue Features bieten

Huawei hat damit begonnen, das Update auf EMUI 11 auszurollen. Die ersten Nutzer in China können Huaweis neueste Benutzeroberfläche bereits laden. Auch bei uns ist es bald so weit.

Das Update auf EMUI 11 rollt auch in China noch nicht für alle Huawei-Geräte aus. Die aktuelle Version ist nur für das Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro Plus verfügbar, die EMUI 10.1 schon besitzen. Europa soll laut dem Upgrade-Plan von Huawei Mitte Dezember 2020 beliefert werden. Dann soll auch das Mate 30 Pro EMUI 11 nutzen können.

Das verändert sich mit EMUI 11

Gerade was die Darstellung und Personalisierung des Bildschirms angeht, bietet EMUI 11 einige Neuerungen. So kann das Always-on-Display benutzerdefiniert gestaltet und mit eigenen Bildern und Texten verschönert werden.

Auch könnt ihr mit der Multi-Window-Funktion zukünftig mehrere Apps öffnen und gleichzeitig darstellen. Diese lassen sich auch beliebig auf dem Bildschirm positionieren.

Doch auch weitere kleine Veränderungen erleichtern euch den Alltag mit dem Huawei P40 und Co. So werden Nachrichten und eingehende Anrufe nicht mehr dargestellt, wenn ihr Bildschirminhalte auf eine externe Anzeige projiziert. Das schützt eure Privatsphäre und verhindert eine Unterbrechung der Bildschirmprojektion.

EMUI 11: Für andere Huawei-Geräte später

Besitzer des Mate Xs können laut dem Upgrade-Plan von Huawei am 17. Januar 2021 mit dem neuesten Update auf EMUI 11 rechnen. Das P30 sowie das P30 Pro sollen am 27. Februar 2021 bedient werden.

Das Huawei Mate 20 sowie die Pro-Version bekommen gleichzeitig mit dem Mate 20 X 5G ihr Upgrade auf EMUI 11. Der Rollout soll am 19. März 2021 stattfinden. Zuletzt kommen Besitzer des Huawei Nova 5T in den Genuss der neuen Benutzeroberfläche. Am 26. März nächsten Jahres steht das Update für sie bereit.

Da die Liste aber noch nicht finalisiert ist und dort noch einige Smartphones von Huawei fehlen, könnt ihr davon ausgehen, dass nach und nach mehr Geräte ein Datum für das Update auf EMUI 11 bekommen.

Auch interessant: