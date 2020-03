In einem offiziellen Video enthüllt Huawei das Front-Design seiner P40-Reihe und eine griechische Website veröffentlicht dazu die voraussichtlichen Preise. Das P40 Pro könnte demnach teuer werden.

Huawei macht es bei seiner P40-Serie wirklich spannend: Häppchen für Häppchen füttert uns der chinesische Hersteller mit subtilen Hinweisen auf die Optik und Ausstattung seiner neuen Reihe, wie jetzt in einem offiziellen Video.

Das über Social Media veröffentlichte Preview zeigt die abgerundeten Ecken des P40, einen silbernen Metallrahmen sowie ein Display mit seitlich stark gekrümmten Rändern, die an die Samsung Galaxy S10-Reihe erinnern.

Slogan schürt Neugier auf den Huawei P40-Release

Der zum Video verfasste Text soll uns den Mund für die Online-Präsentation der P40-Serie wässrig machen. Zum Post heißt es: "Are you ready to experience #VisionaryPhotography? Join us on March 26th and be one of the first to witness the future of photography" – auf Deutsch: "Bist du bereit visionäre Fotografie zu erleben? Begleite uns am 26. März und sei einer der ersten, der die Zukunft der Fotografie erlebt".

Gerüchten und einem bereits geleakten Bild zufolge könnte das P40 über ein Full-Screen-Design mit einer 32 Megapixel Dual-, oder sogar Triple-Selfie-Cam im Punch Hole verfügen. Unter der rechteckigen Abdeckung der Hauptkamera steckt – bislang durchgesickerten Informationen zufolge – eine Leica Matrix Fünffach-Kamera mit IMX700-Sensor und einem Zehnfach-Hybrid-Zoom.

Griechische Website veröffentlicht vermutete Preise

Gizchina zufolge postete eine griechische Website bereits, was das Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Lite, und P40 lite E in Griechenland kosten sollen:

P40 Pro 256 GB: 1.139 Euro

P40 128 GB: 849 Euro

P40 Lite: 329 Euro

P40 lite E: 199 Euro

Für ein Smartphone, das keine Google-Dienste unterstützt, sind 1.139 Euro für das P40 Pro eine Stange Geld – Flaggschiff hin oder her. Allerdings wird die Huawei AppGallery, also die Alternative zum Google Play Store, beständig ausgebaut. Am 26. März erfahrt ihr, welche Ausstattung ihr für diesen Preis erwarten dürft.

Würdet ihr euch das Huawei P40 Pro kaufen? Falls nein: was wäre eure Alternative? Antwortet uns auf Facebook oder schreibt uns an Redaktion@Curved.de.