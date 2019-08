Huawei: Vorerst kein Smartphone mit Harmony OS – aber eine Smartwatch

Huawei hat Harmony OS bereits angekündigt. Aber welches seiner (künftigen) Smartphones will der Hersteller als erstes mit der Android-Alternative ausliefern? Das ließ Huawei bisher offen – offenbar aus gutem Grund.

Anscheinend soll auf Huawei-Smartphones auch künftig Android installiert sein. Dies verriet Vincent Yang, Senior Vice President bei Huawei, laut CNET auf einem Event in New York. Demnach gebe es derzeit keine konkreten Pläne für ein Handy mit Harmony OS. Das Unternehmen wolle den bisherigen Standard und das derzeitige Ökosystem aufrechterhalten. Das gelte laut Yang auch für das künftige Flaggschiff, bei dem es sich wohl um das Huawei Mate 30 Pro handelt.

Eigenes System nur für den Notfall

Harmony OS sei ein Plan B. Das Unternehmen will vorbereitet sein, falls Huawei im Zuge des US-Handelsstreits mit China wieder auf der Schwarzen Liste der USA landet. Dies würde US-Firmen Geschäfte mit dem chinesischen Hersteller verbieten. Im Zuge dessen bekäme Huawei von Google keine Lizenz mehr für wichtige Android-Dienste. Der Wechsel von Android auf Harmony solle aber wenn überhaupt nur dann vollzogen werden, wenn eine weitere Zusammenarbeit mit Google ausgeschlossen sei.

Genau genommen ist Harmony OS aber auch mehr als nur eine alternative Lösung: Sie ist ein kleiner Warnschuss an Google. Huaweis Betriebssystem soll es als Open Source geben, das der Hersteller als globale Plattform etablieren könnte. Aus der Handelssperre könnte aus Sicht von Google nicht kurz-, aber langfristig ein Android-Konkurrent hervorgehen – mindestens im asiatischen Raum. Immerhin schien es zuletzt so, als entspanne sich die Lage. In unserer Übersicht halten wir euch zur Entwicklung auf dem aktuellen Stand.

Huawei-Uhr mit Harmony OS?

Yang sagte auf der Veranstaltung aber auch, dass Harmony OS nicht einfach für den Notfall in der Schublade liege. Huawei werde bald voraussichtlich einen Fernseher und eine Smartwatch mit dem Betriebssystem vorstellen. Denkbar ist, dass der Hersteller das System auf den Nachfolgern der Huawei Watch GT, Watch 2 und oder des Fitness-Trackers Band 3 Pro installiert. Auch eine Integration in Autos sei denkbar. Harmony soll gegenüber Android "sauberer" sein und weniger Codezeilen enthalten, heißt es.