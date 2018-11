Hulu: kommt der Netflix-Konkurrent nach Deutschland?

Die Übernahme von Fox durch Disney ist noch immer nicht ganz abgeschlossen. Wenn sich das geändert hat, könnte der Streaming-Dienst Hulu nach Deutschland kommen. Offen wäre, welche Serien und Filme angeboten würden.

Disney-Chef Bob Iger hat während einer Konferenz die weiteren Pläne für Hulu offenbart, wie Comicbook berichtet. Demnach wird der Dienst international verfügbar sein, sobald die Fox-Übernahme abgeschlossen ist. Bislang können nur Nutzer in den USA auf den Streaming-Dienst zugreifen. So könnte das Angebot höchstwahrscheinlich nach Deutschland kommen.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Nicht alle Inhalte wegen Lizenzen verfügbar?

Allerdings wird der Dienst außerhalb der USA wohl nicht die gesamte Palette an Inhalten anbieten können. Einige Serien wurden bereits von anderen Anbietern für bestimmte Länder lizenziert. Die Serie "Marvel's Runaways" hat hierzulande zum Beispiel der Sender Syfy ausgestrahlt. Unklar bleibt, ob Syfy weitere Staffeln exklusiv ausstrahlen wird, oder ob diese dann einfach später zum deutschen Angebot von Hulu dazustoßen würden.

Ein ähnliches Lizenz-Problem hat bereits Netflix. Bevor der Dienst hierzulande verfügbar war, hat sich Sky die Rechte an "House of Cards" gesichert. Deshalb zeigt der Pay-TV-Anbieter die neuen Staffeln immer zuerst, auf Netflix erscheinen diese dann mit einiger Verspätung. Im Jahr 2019 wird die Übernahme von Fox abgeschlossen. Spätestens dann könnten wir weitere Informationen über Hulu für Deutschland erhalten. Im kommenden Jahr steht übrigens auch noch der Start von Disney+ bevor – aber womöglich erst nur in den USA.