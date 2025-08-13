Ibiza Final Boss: Das steckt hinter dem Meme

Er trägt eine Goldkette, hält einen pinken Becher in der Hand – und sieht aus, als wäre er aus einem Videospiel entsprungen: Der sogenannte „Ibiza Final Boss“ geht derzeit auf TikTok viral. Innerhalb kürzester Zeit ist der schrille Partygast zur Kultfigur geworden. Ihr habt ihn gesehen und wisst gar nicht, womit ihr es zu tun habt? Erfahrt hier, was hinter dem Meme steckt.
Das Internet liebt exzentrische Typen – und dieser junge Mann liefert ab. Gefilmt auf der Partyinsel Ibiza, tanzt er mit Sonnenbrille und millimetergenauer Topffrisur über die Tanzfläche. Seine Accessoires? Ein pinker Plastikbecher, eine dicke Goldkette und ein Blick, der sagt: Ich bin der Endgegner eures Urlaubs. Vermutlich genau deshalb wurde er prompt zum „Ibiza Final Boss“ getauft – ein augenzwinkernder Titel, den TikTok-User ihm wohl in Anlehnung an Videospiel-Endgegner verpassten.
@zerosixwestibiza does anyone know this absolute legend coz weve got 2 free guestlist with his name on it! . #ibiza2025 #zerosixwest #eivissa #ibiza #ibiza25 ♬ original sound - Zero Six West Ibiza
Vom No-Name zur TikTok-Ikone
Der virale Clip dauert nur wenige Sekunden, aber die Wirkung ist nachhaltig. Tausende feiern den ungewöhnlichen Style des jungen Mannes – vor allem seine Helm-artige Frisur sorgt für Gesprächsstoff. Ist das noch ein Haarschnitt oder doch schon ein Kunstwerk?
Inzwischen ist der „Ibiza Final Boss“ erneut in Videos aufgetaucht – immer mit demselben Look. Auch bekannte Clubbetreiber von Ibiza zeigen sich mit ihm bereits auf Social Media. In einem Insta-Video von the ibizatimes stellt er sich zudem kurz vor.
Der neugeborene Endboss trägt den Namen „Jack Kay“, ist 26 Jahre alt und stammt aus Newcastle, doch viel mehr ist über den Briten nicht bekannt. Klar ist nur: Er ist der wohl unfreiwilligste Internetstar des Sommers 2025 – und symbolisiert perfekt, was ein virales Meme heute ausmacht: spontane Echtheit, etwas Skurrilität und jede Menge Community-Humor.
Und wer weiß? Vielleicht sehen wir den Ibiza Final Boss bald nicht mehr nur auf TikTok. Laut The Sun hat er bereits einen Vertrag mit einer PR-Agentur und soll bald in diversen Clubs auftreten. Es gibt sogar schon die ersten Fanartikel – so schnell kann's gehen.
Wären wir die Entwickler von GTA 6, würden wir ihn vermutlich noch schnell in einer Mission als Endboss verbasteln... Zeit bis zum Release ist ja noch genug. So oder so ein "Danke" von uns an den Ibiza Final Boss. Durch seine spezielle Frisur kamen bei uns wieder Erinnerungen an diesen Ohrwurm hoch:
Auch interessant:
Die aktuell besten iPhones
- Exzellentes Display
- Hervorragende Kamera
- Herausragende Leistung
- Sehr lange Akkulaufzeit
- Sehr hochwertig
- Relativ langsames Aufladen
- Apple Intelligence verspätet
- Kamera-Taste hakelig
- Extrem schneller Prozessor
- Starkes Kamera-Trio
- Größeres Display
- Exzellent verarbeitet
- Immer noch langsames Aufladen
- Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick
- Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar
- Hoher Preis
Unsere
Experten-Einschätzung
- Top-Leistung
- Top-Bildqualität
- Hochwertiges Design
- Actiontaste
- Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick
Unsere
Experten-Einschätzung
- Großes Display
- Top-Leistung
- Hochwertiges Design
- Action Button
- Nur 60-Hz-Display
Unsere
Experten-Einschätzung
- Apple Intelligence
- Starke Akkulaufzeit
- Top-Verarbeitung
- Top-Performance
- Top-Bildqualität
- Aufladen könnte schneller sein
- Kein 120-Hz-Display
- Nur eine Kameralinse
Unsere
Experten-Einschätzung
- starke Performance
- USB-C-Anschluss
- hohe Verarbeitungsqualität
- "nur" 60 Hz
- keine Telelinse
- vergleichsweise hoher Preis
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.