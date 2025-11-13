Ideal für die Apple Watch: Geniale Mini-Powerbank bei Amazon für nur 23 €

Bei Amazon könnt ihr euch kurzzeitig eine Mini-Powerbank für unter 23 Euro sichern. Das kleine Gadget ist superpraktisch und ideal für die Apple Watch. Sogar euer iPhone-Akku kann davon profitieren. Bei diesem Deal solltet ihr zuschlagen.

Die extrem kompakte INIU SnapGo Powerbank mit 5000 mAh Kapazität gibt es bei Amazon in einem befristeten Angebot für gerade einmal 22,93 Euro statt normalerweise 33,99 Euro. Wir haben den Deal für euch geprüft: Das ist ein Top-Preis für das praktische Gadget. Günstiger gab es die kleine Powerbank bis jetzt nicht.

Wichtig: Laut Amazon gilt das Angebot nur bis zum 16 . November 2025 oder solange der Vorrat reicht.

Mini-Powerbank: Wieso sie ideal für Apple-Watch-Nutzer ist

Wieso erzählen wir euch von der Powerbank? Ganz einfach: Sie ist ultrakompakt (nur 3,8 x 8 x 2,9 cm) bietet mit 5000 mAh sogar eine ordentliche Kapazität und ist dank eines integrierten USB-C-Kabels superpraktisch. Sogar eine Ladeanzeige gibt es. Der eigentliche Clou: Sie hat einen Auflagepunkt zum Laden einer Apple Watch (5 W).

Der Ladebereich für eure Apple Watch ist direkt in die Powerbank eingelassen (© 2025 INIU )

Wer also im Urlaub mal länger unterwegs ist oder viele Aktivitäten trackt, kann die kleine Powerbank als Backup für unterwegs nutzen. Denn nicht immer hält die Smartwatch von Apple den ganzen Tag durch.

Und das Beste: Auch etwa ein iPhone 17 lässt sich dank der üppigen Kapazität im Notfall mit bis zu 20 W aufladen. Nutzt ihr ein Extra-Kabel, lassen sich sogar AirPods (z. B. AirPods Pro 3) zusätzlich anschließen. Ihr habt also eine 3-in-1-Lösung für längere Trips. Dank des Schlüsselrings lässt sich die Powerbank zudem einfach festmachen und transportieren.

INIU SnapGo Powerbank: Das sagen die Bewertungen

INIU ist ein Hersteller von Powerbanks der sich mittlerweile auch in Deutschland immer mehr verbreitet. Auch die kleine Powerbank der SnapGo-Serie kommt anscheinend gut an: Bei 1152 Bewertungen auf Amazons Webseite erreicht sie 4,6 von 5 Sternen. Die Käufer sehen es zudem wie wir: Für unterwegs ist sie wirklich praktisch.

