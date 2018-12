Instagram Stories: Freunde schlagen euch ab sofort Musik vor

Der Fragen-Sticker in euren Instagram Stories verfügt künftig über eine neue Funktion: Freunde können auf eure Fragen mit einem Song aus der Musik-Bibliothek antworten. Zudem gibt es auf Instagram Live das neue Fragen-und-Antworten-Feature.

Auf Instagram bieten sich euch nun neue Möglichkeiten, um mit euren Freunden zu interagieren. Nutzt den Fragen-Sticker für Musikempfehlungen: Seid ihr auf der Suche nach der passenden Gute-Morgen-Musik oder wollt ihr euch in Urlaubsstimmung bringen? Fragt einfach via Instagram Stories nach und eure Freunde versorgen euch mit den passenden Tracks.

Musikvorschläge in Videos einbinden

Das Feature findet ihr beim Erstellen einer neuen Story unter dem Fragen-Sticker. Dort wird am unteren Bildrand eine Musiknote angezeigt. Wählt ihr diese aus, können eure Freunde mit Songs auf eure Frage antworten. Die Lieder lassen sich direkt aus der Musikbibliothek öffnen. Wer mag, nimmt sofort ein Foto oder Video auf, lässt die vorgeschlagene Musik im Hintergrund laufen und teilt das Ergebnis. Wer den klassischen Weg einer Textantwort bevorzugt, tippt neben der Note auf das "Aa"-Icon.

Wenn ihr in Instagram Stories zudem ein neues Video aufnehmen möchtet, findet ihr unten in der Leiste mit den Effekten die Schaltfläche "Musik". Nutzt diese, um euren Beitrag mit den gewünschten Beats zu veredeln. Die Neuerungen sind in der aktuellen Version der App für iOS und Android verfügbar.

Die Fragen-Sticker könnt ihr seit dem jüngsten Update auch in Instagram Live nutzen, um von euren Idolen rasche Antworten zu bekommen. In den Live-Videos konntet ihr über die Kommentarfunktion schon immer Fragen stellen, nun gibt es ein offizielles Feld für Fragen, die von Stars und Influencern gesondert festgehalten und beantwortet werden können.