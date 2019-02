Instagram teasert IGTV-Videos jetzt in eurem Feed an

Mitte 2018 hat Instagram IGTV eingeführt. Darüber könnt ihr Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten veröffentlichen und anschauen. Eine Anpassung in der Instagram-App rückt IGTV nun stärker in den Fokus.

Ab sofort zeigt euch euer Feed einminütige Vorschau-Clips zu IGTV-Videos an. Um den Ton zu aktivieren, müsst ihr diese antippen. Außerdem findet ihr in der linken unteren Ecke der Voransicht einen Button, über den ihr euch das Video in voller Länge bei IGTV anschauen könnt. Nach Ablauf des Videos kehrt ihr automatisch zu eurem Instagram-Feed zurück.

IGTV bleibt hinter Erwartungen zurück

Alternativ wischt ihr zuvor nach oben, um durch weitere Videos zu stöbern, die euch gefallen könnten. Bislang konntet ihr IGTV-Inhalte über das dazugehörige Icon in der Instagram-App abrufen. Es symbolisiert einen Fernseher und befindet sich in der rechten oberen Ecke – links neben dem Papierflieger-Button, der zu Instagram Direct führt.

Ob die Nutzer die Änderung begrüßen werden, bleibt abzuwarten. Wie TechCrunch berichtet, kommt IGTV bislang nicht allzu gut bei der Community an. Ein Grund dafür sei, dass große Produzenten von Inhalten die Plattform bisher vernachlässigt haben.

Die meisten erstellten bislang keine eigenen Videos für IGTV, sondern verwerteten einfach Inhalte, die eigentlich für YouTube oder Snapchat vorgesehen sind, erneut. Auch IGTVs Stand-alone-App blieb bisher offenbar hinter den Erwartungen zurück: In der "Photo and Video"-Kategorie des amerikanischen App Store soll sich die Anwendung nur auf Platz 228 befinden.