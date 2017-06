iOS 11 im Rundgang: So sieht das neue iPhone-Betriebssystem aus

Die finale Version von iOS 11 erscheint zwar erst im Herbst 2017, aber mithilfe der ersten Beta-Version für Entwickler zeigen wir Euch schon jetzt die wichtigsten neuen Funktionen und Design-Veränderungen.

Neues Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum hat Apple für iOS 11 komplett neu gestaltet. Alle Schnelleinstellungen finden sich jetzt auf einer Seite wieder. Für detailliertere Optionen müsst Ihr die jeweilige Schaltfläche nur kurz gedrückt halten. In den Einstellungen lassen sich zudem Schaltflächen auswählen, um das Kontrollzentrum an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

Das Kontrollzentrum hat einen neuen Look erhalten und zeigt alle Einstellungen auf einer Seite an. (© 2017 CURVED)

Die Schaltflächen lassen sich teilweise für mehr Details vergrößern. (© 2017 CURVED)

So lässt sich zum Beispiel ein Timer sehr schnell stellen. (© 2017 CURVED)

Das neue Kontrollzentrum lässt sich konfigurieren. (© 2017 CURVED)













App Store mit komplett überarbeitetem Design

Apple verpasst dem App Store mit iOS 11 ein komplett überarbeitetes Design. Das wirkt lockerer als das alte und enthält im "Heute"-Tab deutlich mehr von Apple empfohlene Inhalte als bisher. Zudem unterscheidet der App Store jetzt mit zwei weiteren Tabs zwischen "Spielen" und "Apps".

Der App Store im neuen Look. (© 2017 CURVED)

Apple unterscheidet jetzt zwischen Spielen ... (© 2017 CURVED)

... und Apps. (© 2017 CURVED)

Die neuen Detailseiten. (© 2017 CURVED)

Auch die Update-Übersicht hat sich verändert. (© 2017 CURVED)

















Änderungen bei den Einstellungen

Aber auch in den Einstellungen und weiteren Apps findet sich ein etwas anderer Look als bisher. Die oberste Überschrift, hier am Beispiel der Einstellungen, hat die Schriftart geändert, ist größer und linksbündig geworden. Darüber hinaus hat Apple Menüpunkte umbenannt – aus "Siri" wurde "Siri & Suche" – oder wie mit "Emergency SOS" ganz neu auf die Startseite der Einstellungen hinzugefügt. Hier wird aber auch deutlich, dass es sich noch um eine Testversion für Entwickler handelt: Noch nicht alle Texte sind ins Deutsche übersetzt. Bei den Einstellungen ändern sich bis zur finalen Version erfahrungsgemäß noch viele Details, wie die Beschriftung oder die Anordnung der Menüpunkte.

Neue Schrift für die Kopfzeile der Einstellungen. (© 2017 CURVED)

"Emergency SOS" ist hier neu und der Siri-Menüpunkt heißt jetzt "Siri & Suchen". Erfahrungsgemäß ändert sich hier bis zu finalen Version aber noch etwas. (© 2017 CURVED)

Die Suchleiste ist größer. geworden. (© 2017 CURVED)









Ein Dateimanager

Mit der Dateien-App erhält iOS 11 erstmals einen Dateimanager. Dieser soll Euch nicht nur erstmals Zugriff auf die Dateien auf dem iPhone oder iPad erlauben, sondern kann auch Cloudspeicherdienste wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive einbinden. Dies war in der ersten Beta-Version von iOS 11 aber noch nicht möglich.

Der Dateimanager "Dateien" kommt auch auf das iPhone. (© 2017 CURVED)

Hier lassen sich weitere Cloudspeicherdienste einbinden. (© 2017 CURVED)

Ein Widget hat die Dateien-App ebenfalls schon erhalten. (© 2017 CURVED)









Podcasts im neuen Look, Einhand-Tastatur und iMessage

Seine Podcast-App hat Apple ebenfalls komplett neu gestaltet. Natürlich passend zum neuen Look vom App Store, den Einstellungen, der Notizen-App und der neuen Dateien-App. Dagegen sieht iMessage noch aus wie vorher, hat aber am unteren Rand eine neue App-Übersicht erhalten, die den Zugriff auf andere Apps aus dem Messenger heraus erleichtern soll. Immer, wenn es etwas zu schreiben gibt, könnt Ihr unter iOS 11 auf eine neue Einhand-Tastatur zugreifen: Emoji-Taste gedrückt halten und auswählen, ob die Tasten nach links oder rechts rutschen sollen.

Podcast-App im neuen Design. (© 2017 CURVED)

Podcast-App im neuen Design. (© 2017 CURVED)

Podcast-App im neuen Design. (© 2017 CURVED)

Ein neuer App Drawer um von iMessage auf weitere Apps zuzugreifen. (© 2017 CURVED)

Für eine größere Darstellung antippen. (© 2017 CURVED)

Die neue Einhand-Tastatur für das iPhone. (© 2017 CURVED)





















Was noch fehlt

Aber nicht alle bei der WWDC-Keynote gezeigten neuen Funktionen haben schon den Weg in die erste Beta von iOS 11 gefunden. So fehlen zum Beispiel noch die neuen, natürlicher klingenden Stimmen von Siri. Außerdem kann der Sprachassistent noch nicht übersetzen.

Noch kann Siri nichts übersetzen und hat auch noch keine neue Stimme bekommen. (© 2017 CURVED)

Ebenfalls noch nicht zu sehen, sind die angekündigten Veränderungen bei Apple Music und die Indoor-Navigation bei Apple Maps.

Ein Dock für das iPad

Auf dem iPad erhält iOS 11 ein Dock, in dem sich, wie unter macOS, Apps ablegen lassen. Zudem baut Apple Multitasking aus und lässt Euch Dateien zwischen Apps im Split-Screen hin und her verschieben. Bei der Tastatur sind die Tasten doppelt belegt. Man muss für Zahlen und Sonderzeichen nicht mehr umschalten, sondern nur noch über die entsprechende Taste nach unten wischen.