iOS 12: Diese fünf Features gibt es bei Android bereits

Auf der WWDC 2018 hat Apple iOS 12 und dessen neue Features vorgestellt. Einige davon bietet Android bereits jetzt. Android Authority hat sich die Mühe gemacht, die zukünftigen "Gemeinsamkeiten" zwischen Android und iOS herauszuarbeiten.

Den Anfang macht eine Funktion, die einmal verwendbare PINs bzw. die von Banken bekannten TANs automatisch aus einer Textnachricht in die dafür vorgesehene Eingabemaske eintragen kann. Das widerspricht zwar der eigentlichen Idee der Zwei-Faktor-Authentifizierung, doch auch Google ermöglicht die automatische SMS-Verifizierung in Android – bereits seit 2017.

Gruppierte Nachrichten wie in Android

Von Android inspirieren lassen hat sich Apple außerdem offenbar bei den gruppierten Benachrichtigungen. iOS 12 fasst mehrere Mitteilungen unter gewissen Umständen zu einer einzigen zusammen – zum Beispiel, wenn diese von derselben App stammen. Tippt ihr auf die Benachrichtigung, seht ihr alle einzelnen Mitteilungen, ähnlich wie Android-Nutzer es bereits seit einiger Zeit kennen.

Außerdem sieht Android Authority Parallelen zwischen Apples Memojis und den AR Emojis von Samsung, die unter anderem auf dem Galaxy S9 zur Verfügung stehen. Ein etwas fragwürdiger Vergleich, denn zwar könnt ihr auf dem Samsung-Smartphone tatsächlich bereits ein digitales Alter Ego von euch erstellen. Doch erstens war das bereits vorher über die Bitmoji-App möglich und zweitens sind die AR Emojis selbst eine Reaktion auf Apples Animojis.

Etwas zutreffender ist der Plagiatsvorwurf bei der Begrenzung der Smartphone-Nutzung. Die maximale Nutzungsdauer einzelner Apps wird sich in iOS 12 einstellen lassen – sowohl für sich selbst als auch für die eigenen Kinder. Letzteren kann außerdem generell der Zugriff auf bestimmte Apps verwehrt werden. Einen Kontrollmechanismus für Kinder hat Google in Form der "Family Link"-App bereits eingeführt. Features für das digitale Wohlbefinden kündigte das Unternehmen vor Kurzem außerdem für Android P an.

Darüber hinaus hat Apple sich möglicherweise Features bei Google Fotos abgeschaut. Die Fotos-App von iOS 12 wird euch vorschlagen, mit welchen Kontakten ihr bestimmte Fotos teilen könntet. Google Fotos kann das schon jetzt, wie der Suchmaschinenriese auf der Google I/O 2018 zeigte. Außerdem schlägt es Android-Nutzern bereits Begriffe für die Suche nach Bildern vor. Apples Fotos-App soll das erst ab iOS 12 beherrschen.