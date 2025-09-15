Heute verteilt Apple das Update auf iOS 26 für aktuelle und ältere iPhones. Größte Veränderung wird das Liquid Glass Design sein, dass im Vorfeld für Kontroversen gesorgt hat. Hier erfahrt ihr, ob euer Modell das große iPhone-Update bekommt oder nicht.

Das beste iPhone der 16er-Reihe Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: AirPods Pro 2

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 55,99 € o2 ✓ AKTION: Einmalig 500 GB Daten extra

✓ 80 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 299 € Anzahlung

ab 49,99 € Logitel Einzelkauf ohne Tarif Jetzt passenden Tarif finden nur 1268,00 € Amazon

Das Update auf iOS 26 wird heute, am 15. September 2025, zusammen mit iPad OS 26 ausrollen. Auf den in Kürze erscheinende iPhone-17-Modellen und dem iPhone Air wird iOS 26 vorinstalliert sein.

Hier die Übersicht aller iPhones, die iOS 26 unterstützen:

iPhones mit iOS-26-Support iPhone SE (ab 2. Gen.)

iPhone 11

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone 12 (mini)

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 13 (mini)

iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 14 (Plus)

iPhone 14 Pro (Max)

iPhone 15 (Plus)

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 16e

iPhone 16 (Plus)

iPhone 16 Pro (Max)

iPhone 17

iPhone 17 Pro (Max)

iPhone 17 Air

Im Vergleich zum Vorgänger iOS 18 zieht Apple damit bei zwei älteren iPhone-Modellen den Schlussstrich: iPhone Xs (Max) und iPhone Xr erhalten kein Update auf iOS 26. Beide Geräte kamen 2018 auf den Markt und hatten mit rund 7 Jahren iOS-Updates einen durchaus langen Lauf.

iPhones ohne iOS-26-Unterstützung (noch) kein altes Eisen

Für alle Nutzer, die das iPhone Xs (Max) oder iPhone Xr verwenden, heißt es nun: iOS 18 ist Endstation. Doch keine Sorge – ihr braucht euer iPhone Xs (Max) oder iPhone Xr im Herbst nicht direkt zu entsorgen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

128 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau Ohne Vertrag ab 999,00 € Amazon

Apple wird auch iOS 18 aller Voraussicht nach noch mehrere Jahre mit Sicherheitsupdates versorgen. So müsst ihr zwar auf neue Features verzichten, aber zumindest fahrt ihr weiterhin größtenteils auf der sicheren Seite. "Größtenteils" deshalb, weil Apple in der Regel nur die jeweils aktuellen Betriebssystemversionen mit wirklich allen Sicherheitsaktualisierungen ausstattet.

(© 2025 CURVED )

Ein Umstieg auf ein neueres Modell wird aber zumindest mittel- und langfristig nötig – vor allem, wenn ihr weiterhin von Feature- und Sicherheitsupdates profitieren möchtet. Ohnehin raten wir von der Nutzung von iPhones ab, die keine Sicherheitsaktualisierungen mehr bekommen: Hier ist das Risiko durch Phishing, Datendiebstähle und Co. einfach zu hoch.

iPadOS 26: Fast alle iPads dabei – mit einer Ausnahme

Auf der iPad-Seite fällt bei iPadOS 26 nur ein einziges Modell aus dem Update-Raster: das iPad der 7. Generation. Das Apple-Tablet stammt aus dem Jahr 2019.

Alle anderen iPads, die aktuell iPadOS 18 nutzen können, unterstützen auch iPadOS 26. Hier seht ihr alle iPads mit iPadOS-26-Unterstützung:

iPads mit iPadOS-26-Support iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 Zoll (3. Gen. oder neuer)

iPad Pro 11 Zoll (1. Gen. oder neuer)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. Gen. oder neuer)

iPad (A16)

iPad (8. Gen. oder neuer)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. Gen. oder neuer)

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht