Ein Top-Deal für alle, die auf der Suche nach einem richtig starken Tablet sind: Das neue 11" iPad Air mit M3-Chip gibt’s aktuell bei Amazon für nur 599 Euro. Zum Vergleich: Die UVP von Apple liegt bei 699 Euro. Wer also schon länger mit dem Kauf liebäugelt, sollte jetzt schnell sein – denn solche Angebote sind meist nur für kurze Zeit verfügbar.

Mit seinem M3-Chip und 8 GB RAM bringt das superschlanke iPad Air eine bärenstarke Leistung auf den Tisch – oder eben direkt auf euren Schoß. Apple hat dem 11-Zoll-Tablet nicht nur mehr Power spendiert, sondern auch smarte Features für produktives Arbeiten, kreatives Austoben und KI-basierte Tools integriert.

Über 1000 Kundinnen und Kunden haben bei Amazon allein im letzten Monat zugegriffen – mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Das spricht für sich. Der Preis von 599 € ist eine buchstäblich günstige Gelegenheit für alle iPad- und Tablet-Fans.

Was das neue iPad Air so besonders macht

Herzstück des neuen iPad Air ist der M3-Chip, der das Tablet enorm schnell macht. Selbst grafiklastige Games oder aufwendigere Bildbearbeitungen meistert das iPad damit mühelos. Apple bringt mit dem M3 auch erstmals Features wie hardwarebeschleunigtes Raytracing aufs iPad Air.

Ein weiterer Pluspunkt: Das iPad Air ist speziell für Apple Intelligence entwickelt worden. Damit könnt ihr zum Beispiel eure Fotos-Galerie per Sprachbefehl durchsuchen, störende Objekte in Bildern entfernen oder in der Notizen-App aus Skizzen beeindruckende Bilder zaubern – mit einem einfachen Kreis vom (separat erhältlichen) Apple Pencil.

Jetzt oder nie? Warum ihr nicht zu lange zögern solltet

Deals wie dieser sind meist nicht von Dauer. Gerade bei so gefragter Technik wie dem neuen iPad Air mit M3-Chip kann der Preis schnell wieder anziehen – oder das Modell kurzfristig ausverkauft sein. Wer sich also ein leistungsstarkes, zukunftssicheres Tablet mit Top-Ausstattung sichern will, sollte nicht zu lange überlegen.

599 Euro für die 11-Zoll-Version des iPad Air M3 mit 128 GB Speicher und M3-Prozessor sind ein wirklich attraktiver Preis, bei dem ihr guten Gewissens zuschlagen könnt. Ein echtes Power-Tablet zum fairen Kurs, das euch viele Jahre begleiten dürfte.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht