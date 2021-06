Die ersten Gerüchte zum iPad Pro der vierten Generation sind im Umlauf. Dem Bericht eines Wirtschaftmagazins zufolge, soll das 2022er-Modell das kabellose Laden nach dem Qi-Standard beherrschen. Wir fassen zusammen, was ihr von Apple erwarten dürft.

Das amerikanische Branchen-Magazin Bloomberg hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als verlässliche Quelle erwiesen, wenn es um Leaks und Gerüchte zu Apple-Produkten geht. Der neueste Bericht befasst sich mit dem iPad Pro der vierten Generation. Nach Einschätzung der Experten beschäftigt Apple sich offenbar damit Wireless Charging auch auf dem Tablet zu integrieren.

iPad Pro: MagSafe soll auch für Apple-Tablets kommen

Mit der MagSafe-Technologie brachte Apple ein Feature auf den Markt, dass das kabellose Laden vereinfachte und verbesserte. Mittels eines Magneten positioniert sich das Ladepad von selbst auf der gläsernen Rückseite der iPhone-12-Reihe und minimiert so den Energieverlust. So braucht ihr euch keine Gedanken darüber machen, dass das Smartphone verrutscht, wie es bei herkömmlichen Gadgets oft der Fall ist.

Genau von diesem Feature soll nach Bloombergs Einschätzung auch die neue iPad Pro Generation profitieren, die im Jahr 2022 zu erwarten ist. Demnach dürfen wir mit einem neuen Design rechnen, denn bislang sind alle iPad Pro Modelle mit einer Aluminium-Rückseite ausgestattet. Die müsste, damit das kabellose Laden funktioniert, durch verglastes Plastik ersetzt werden.

Apple soll auch am umgekehrten kabellosen Laden arbeiten

Im Moment sind das alles noch Gerüchte. Immerhin ist gerade erst das iPad Pro der dritten Generation auf den Markt gekommen und die Veröffentlichung des Nachfolgers liegt noch in weiter Ferne. Trotzdem denken wir, dass es sich um eine realistische Neuerung handelt.

Ein weiteres Gerücht besagt, dass Apple außerdem an einer Möglichkeit arbeitet, Reverse Wireless Charging in seine Geräte zu integrieren. Das Feature wurde ursprünglich vor ein paar Jahren von Huawei auf den Markt gebracht und gehört seitdem bei vielen Premium-Android-Smartphones zur Standardausstattung. Es ist realistisch, dass Apple hier nachrüsten will, damit auch das iPhone und das iPad in Zukunft kabellos Energie übertragen können.