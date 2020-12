Seit 14 Jahren ist Apple ein Partner von (RED) und unterstützt mit den Erlösen aus dem Verkauf roter iPhones unter anderem HIV/AIDS-Programme. Gefährdete Gruppen sind besonders vom neuartigen Coronavirus betroffen, weshalb Apple nun seine Spenden in diesen Bereich umleitet.

Wenn ihr euch beim Kauf eines neuen iPhone 12, 12 mini oder eines anderen Apple-Handys für die Farbe Rot entscheidet, dann bekommt ihr nicht nur ein sehr hübsches Smartphone, sondern helft auch gleichzeitig bei der Bekämpfung von COVID-19. Hier ist Apple nämlich mit (RED) verpartnert und spendet einen Teil der Erlöse an HIV/AIDS-Programme in Afrika. Die Corona-Pandemie hat hier viele Projekte zum Stillstand gebracht, weswegen Apples Spenden seit Anfang des Jahres in die COVID-19 Response des Globalen Fonds umgeleitet wurden. Mit diesen Mitteln wurde eine zusätzliche Kontaktverfolgung in Südafrika eingerichtet und auch persönliche Schutzausrüstung in Ghana bereitgestellt.

Neues iPhone für die Corona-Hilfe

Bei diesen Anstrengungen zu helfen, ist für Apple-Kunden ganz einfach. Denn 100 Prozent der qualifizierten Erlöse aus Verkäufen von PRODUCT(RED)-Geräten wird direkt von Apple gespendet. Auch in unserem Shop gibt es das iPhone 12 in der roten Version, dafür wählt ihr einfach die rote Farbe bei der Bestellung aus. Für kleinere Hände gibt es bei uns auch das iPhone 12 mini und iPhone SE in der PRODUCT(RED)-Version.

Das iPhone 12 in rot ist nicht nur schick, ihr helft mit dem Kauf auch automatisch im Kampf gegen COVID-1ß (© 2020 CURVED)

Natürlich muss das Smartphone aber nicht nur optisch überzeugen und ein gutes Gefühl beim Kauf bieten, sondern auch technisch etwas leisten können. Damit hat Apple beim iPhone 12 aber kein Problem, wie auch unser Test beweist. Und wenn ihr zwischen den Mini-Handys iPhone SE und iPhone 12 mini schwankt, dann haben wir hier den perfekten Vergleich für euch.

So hilft Apple gegen Corona

Neben neuen iPhones gibt es noch einige andere Möglichkeiten (RED) einfach zu unterstützen. Im Apple Store gibt es in der PRODUCT(RED)-Serie viele weitere Produkte wie die Apple Watch Series 6, Schutzhüllen, den neuesten iPod Touch oder auch Geräte von Beats. Außerdem spendet Apple bis zum 7. Dezember für jeden Einkauf, der mit Apple Pay über den Onlineshop, in der Apple-Store-App oder in einem Apple Store getätigt wurde, einen US-Dollar an die COVID-19 Response des Global Fonds.

Seit 2016 arbeitet Apple nun schon mit (RED) zusammen und hat insgesamt über 250 Millionen US-Dollar für HIV/AIDS-Projekte gespendet. Wer sich noch mehr für die Bemühungen von Apple interessiert, der findet im AppStore weiterführende Informationen zu PRODUCT(RED).