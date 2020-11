Wie gut ist die Triple-Kamera des iPhone 12 Pro Max wirklich? Auf dem Papier steckt in dem Apple-Flaggschiff die beste Knipse der Serie. Was für großartige Bilder mit dem Smartphone möglich sind und wo es den anderen Modellen überlegen ist, zeigt Profi-Fotograf Austin Mann.

Bei der Kamera des iPhone 12 Pro Max hat Apple im Vergleich zum iPhone 12 Pro noch einen draufgelegt. Mit einem größeren Haupt-Sensor und einer anderen Telefotolinse verspricht der Hersteller hier beeindruckende Nachtaufnahmen und starken Zoom. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigt Fotograf Austin Mann in seinen beeindruckenden Bildern des Zion-Nationalparks.

In den meisten Situationen hat Mann dabei kaum Unterschiede zwischen dem iPhone 12 Pro und seinem größeren Cousin erkennen können. Bei schwachem Licht, zum Beispiel einem Dinner im Kerzenschein, kommen die Vorteile eines größeren Sensors dann allerdings doch zum Tragen. Denn mehr Sensorfläche kann mehr Licht aufnehmen, weshalb die Belichtungszeit deutlich geringer ausfiel. So bleibt das Motiv auch beim Fotografieren aus freier Hand scharf.

Näher ran mit 2,5-fach optischem Zoom

Ein weiterer Unterschied zwischen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ist das verbaute Teleobjektiv. Mit einer Brennweite von 64 mm holt die Linse im iPhone 12 Pro Max das Motiv etwas näher heran als das 51-mm-Objektiv im iPhone 12 Pro. Insgesamt deckt das iPhone 12 Pro Max einen fünffach optischen Zoombereich von Ultraweit bis zur Telelinse ab. Dadurch erhöht sich die Flexibilität der Kamera und ihr habt öfter eine passende Kamera für das gewünschte Foto.

Also lohnt sich der Aufpreis für das iPhone 12 Pro Max? Nun, das kommt wie immer ganz darauf an. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die zusätzliche Lichtempfindlichkeit sehr praktisch, aber auch schon der Nachtmodus des iPhone 12 Pro überzeugt. Auch müsst ihr euch die Frage stellen, ob ein solch großes Gerät wie das iPhone 12 Pro Max für euch überhaupt in Frage kommt. Immerhin misst das Display stolze 6,7 Zoll, die Bedienung mit einer Hand ist also praktisch unmöglich. Dafür macht das Schauen von Filmen und Serien umso mehr Spaß.