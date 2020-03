Apple bringt sein Flaggschiff traditionell im September auf den Markt. Das soll auch der Plan für das iPhone 12 sein. Gerüchten zufolge könnte die Corona-Krise jedoch für einen verspäteten Release sorgen. Ein Analyst hält das für ein "Missverständnis".

Gene Munster von Loup Ventures schreibt, dass Apple bis Ende September mehrere Millionen iPhone 12 produziert haben wird – so wie in den Jahren bei anderen iPhone-Generationen auch. Andere Prognosen würden auf einer falschen Annahme beruhen und davon ausgehen, dass Apple seine iPhones im Laufe eines Jahres konzipiere und fertige.

Apple arbeitet vorausschauend

Seinen Schätzungen zufolge beginnt Apple aber drei bis vier Jahre, bevor ein iPhone auf den Markt kommt. Dies deckt sich mit früheren Aussagen von Apple-Vorstand Johny Srouji. "Das bedeutet, dass bis Ende März eines bestimmten Jahres die überwiegende Mehrheit der Arbeiten an einem iPhone-Design und einer Planung für die Lieferkette bereits abgeschlossen ist", schreibt Munster.

Zudem weist der Analyst darauf hin, dass wichtige Zulieferer ihre Produktion bereits wieder hochgefahren haben. Er nennt unter anderem TSMC, den größten Chip-Hersteller für Apple. Demnach liegt Apple für das iPhone 12 trotz der Corona-Krise im Zeitplan. Dies könne sich allerdings noch ändern, wenn die Produktionsstätten wieder schließen müssen.

Gerücht: Marktstart erst 2021

In seinem Artikel bezieht sich Munster auf einen Bericht von Nikkei Asian Review. Das Magazin hatte berichtet, Apple würde den Release des iPhone 12 verschieben müssen – im schlimmsten Fall sogar bis 2021. Demnach stocke die Entwicklung des Geräts, weil Apple wegen der Reisebeschränkungen einen "konkreten Prototyp" nicht mit Lieferanten besprechen könne. Ein Leak-Spezialist berichtet ebenfalls davon, dass Apple die Prototyp-Phase noch nicht abgeschlossen habe und hält einen Marktstart im November für realistisch.

Wer letztendlich richtig liegt, erfahren wir wohl erst in ein paar Monaten. Offiziell lässt sich Apple bei solchen Geschichten grundsätzlich vorab nicht in die Karten schauen. Es ist auch durchaus denkbar, dass Apple den ursprünglich geplanten Release des iPhone 12 nicht wegen Schwierigkeiten mit Entwicklung und Produktion schließt, sondern weil die Menschen in der Corona-Krise andere Sorgen haben, als sich ein neues Handy zu kaufen.

Aus diesem Grund hat Apple angeblich bereits das iPhone 9 auf unbestimmte Zeit verschoben. Der weitere Verlauf rund um das Coronavirus wird zeigen, inwiefern sich die Situation entspannt. Denn klar ist: Das iPhone 12 ist das erste 5G-Handy von Apple und Cupertino will einen echten Hype um das Gerät entfachen.