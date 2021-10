Apple geizt bekanntlich nicht mit Worten, wenn es um die eigenen Produkte geht. Jedes neue iPhone ist das beste aller Zeiten. Das iPhone 13 wird gar als "neue Superkraft" für euch bezeichnet. Ausgerechnet beim neuen A15-Chip hat sich der Hersteller aber etwas vertan. Und das könnte euch auch noch gefallen.

Auf der Apple Keynote im September 2021 hieß es offiziell, dass der Antrieb des iPhone 13 (hier mit Vertrag erhältlich) insgesamt um die 50 Prozent schneller als die Konkurrenz sei. Bezogen auf die Grafik-Performance soll die GPU mit vier Kernen 30 Prozent und die GPU mit fünf Kernen sogar über 50 Prozent mehr an Leistung bringen. Anandtech hat den A15-Chip nun selbst im Detail getestet – und kann die Apple-Zahlen nicht bestätigen. In Wirklichkeit ist das iPhone 13 demnach noch viel schneller als gedacht.