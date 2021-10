Wer auf der Suche nach einem Smartphone mit langer Akkulaufzeit ist, dürfte am iPhone 13 Pro Max nicht vorbeikommen. Ein großer Tech-YouTuber hat in der Praxis geschaut, wie lange das Handy mit einer Ladung durchhält. Und was sollen wir sagen? Die Konkurrenz ist chancenlos.

Wie lange könnt ihr das iPhone 13 Pro Max nutzen, bevor es wieder an die Steckdose muss? Dieser Frage ist der YouTube-Kanal PhoneBuff nachgegangen und entlockt dem Handy beeindruckende Werte. Das Handy hält nicht nur deutlich länger durch als das iPhone 12 Pro Max, ihr könnt es im Vergleich zum Galaxy S21 Ultra (im Test) scheinbar endlos nutzen. Ihr seht den Clip direkt über diesem Artikel.

Mehr als 12 Stunden Displayzeit

Apple beweist mit dem iPhone 13 Pro Max abermals, wie gut der Hersteller Soft- und Hardware aufeinander abstimmt – und übertrifft sich dieses Mal wohl selbst. Denn obwohl das Gerät einen rund 15 Prozent kleineren Akku hat als die Samsung-Konkurrenz hat, geht dem System erst 2 Stunden und 38 Minuten später die Puste aus:

iPhone 13 Pro Max

(4352 mAh) Displayzeit : 12 Stunden und 6 Minuten

: 12 Stunden und 6 Minuten Standby : 16 Stunden

: 16 Stunden Gesamt: 28 Stunden und 6 Minuten Samsung Galaxy S21 Ultra

(5000 mAh) Displayzeit : 9 Stunden und 28 Minuten

: 9 Stunden und 28 Minuten Standby : 16 Stunden

: 16 Stunden Gesamt: 25 Stunden und 28 Minuten iPhone 12 Pro Max

(3687 mAh) Displayzeit : 10 Stunden und 20 Minuten

: 10 Stunden und 20 Minuten Standby : 16 Stunden

: 16 Stunden Gesamt: 26 Stunden und 20 Minuten (4352 mAh)(5000 mAh)(3687 mAh)

120 Hz? Für den Akku kein Problem

Auch das iPhone 12 Pro Max (zum Test) ist chancenlos: Als der Akku des Vorjahresmodell ausgeht, hat das iPhone 13 Pro Max noch eine Reserve von stolzen 15 Prozent. Das ist beeindruckend gut und bricht bei PhoneBuff alle Akkulaufzeit-Rekorde. Der bisherige Rekordhalter war das 11 Pro Max mit 27 Stunden und 5 Minuten.

Der Versuch zeigt auch: Apple hat die hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz voll im Griff, die es erstmals in einem iPhone gibt. Die anderen Testgeräte aus Cupertino liefen mit 60 Hz. Die flüssige Darstellung von Animationen und Co. scheint nicht besonders zu lasten der Akku-Laufzeit zu gehen, wie es bei vielen anderen Geräten der Fall ist. Den gleichen Eindruck hatten viele bereits in ihren Kritiken zum iPhone 13 geschildert.