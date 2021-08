In wenigen Wochen erwarten wir die Vorstellung des neuen Apple iPhone 13. Auch die Notch mit integriertem Face-ID steht immer wieder im Fokus der Gerüchte. Apple scheint nun die Praxis der Umstrukturierung zu testen.

In diesem Jahr rechnen wir damit, dass Apple zu seinem gewohnten Event-Zyklus zurückkehrt und die neuen iPhone-13-Modelle Mitte September vorstellen wird. Das ist nicht mehr viel Zeit und die Gerüchte werden immer konkreter. So berichtet FrontPageTech, dass Apple angefangen hat die neue Notch zu testen. Ein wichtiges Feature soll den Menschen in Pandemie-Zeiten den Komfort zurückbringen.

EXCLUSIVE: Apple Testing New iPhone 13 Face ID Hardware That Works With Masks + Foggy Glasses https://t.co/qi2QPmSNgz by @jon_prosser — FrontPageTech.com (@frontpagetech) August 25, 2021

Face-ID soll nun Masken trotzen

Face-ID ist enorm sicher und in der Regel auch noch sehr komfortabel und schnell. Doch eine Sache hat in der Corona-Zeit genervt: Trägt man eine Maske, funktioniert Face-ID nicht mehr. So musste man im Supermarkt, Bus und Bahn immer wieder auf die gute alte PIN zurückgreifen. Das ist natürlich deutlich langsamer und unkomfortabel.

Apple möchte sich wohl seinen Nutzern anpassen und Face-ID nun auch in solchen Situationen nutzbar machen. Darüber hinaus möchte man - laut Bericht - den Sicherheitsmechanismus auch bei beschlagenen Brillengläsern entsperrbar machen. Würde das funktionieren, würde Face-ID ein neues und noch höheres Niveau erreichen.

Neue Notch am iPhone 12

Ja ihr habt richtig gelesen. Nicht im iPhone sondern am iPhone soll die neue Notch getestet werden. Apple habe einen Aufsatz für das bereits bekannte iPhone 12 entwickelt. Apple-Mitarbeiter sollen diesen einfach auf ihr iPhone 12 stecken. Dieser soll dann die vorhandene Notch deaktivieren und die neue für Tests nutzbar machen.

Auf den gezeigten Render-Bildern ist somit auch die wohl neue Notch zu sehen. Diese erscheint in einer sehr ähnlichen Form, wirkt aber etwas kleiner. Das dürfte viele Apple-Nutzer freuen, die in der Vergangenheit so ihre Schwierigkeiten mit dem 2017 eingeführten Modul hatten. Das soll wohl daran liegen, dass die Hörmuschel in den Rand des iPhone 13 verbaut wird. Nicht mehr lange und Apple wird uns aufklären.