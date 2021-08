Bis zur offiziellen Präsentation des neuen iPhone 13 von Apple ist es nicht mehr lang. Die Gerüchte sind dementsprechend auf einem Höhepunkt angekommen. Ein weiterer Leak könnte euch nun überraschen.

Wann genau das iPhone 13 vorgestellt und erscheinen soll, ist weiterhin nur Spekulation. Doch wenn es dann so weit ist, sollen wir uns auf ein Feature freuen dürfen, das uns auch außerhalb des klassischen Mobilfunknetzes Telefonate ermöglichen soll: Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo wird das iPhone 13 die Möglichkeit bieten, per Satellitenverbindung zu telefonieren, wenn das Mobilfunknetz einmal nicht zur Verfügung stehen sollte.

Satellitenverbindung dank angepasstem Chip

So soll der verbaute Baseband-Prozessor einer Umbaumaßnahme unterzogen werden. Der Chip ist für alle Arten von Datenübertragungen eines Systems per Funk zuständig. Damit wäre er auch für eine potenzielle Verbindung zu einem Satellitensystem verantwortlich. Bisher verfügen nur sehr wenige Geräte über eine solche Funktion. Das iPhone 13 wäre das erste Mainstream-Smartphone, das solch ein Feature mitbringen würde.

Apple soll dabei auf den X60-Chip von Qualcomm setzen wollen. Dieser soll dann in Zusammenarbeit mit Globalstar und Apple für die Verbindung ins All und wieder zurück sorgen. Ebenfalls interessant: Die Nutzer anderer Smartphone-Hersteller müssen angeblich noch bis 2022 auf das Feature warten. Dort soll dann der X65-Chip von Qualcomm zum Einsatz kommen.

Die Frage ist natürlich, wo Apple die Antenne verstauen möchte, die für eine solche Verbindung zwingend notwendig ist. Auf einem Chip lässt sich so ein Teil nicht verbauen und die schon verbauten Antennen für LTE- und 5G-Verbindungen lassen sich dafür nicht nutzen. Auch heutzutage setzen die meisten Satellitentelefone auf eine externe Antenne. Die wird Apple wohl kaum auf sein iPhone 13 setzen.

Sattelitentechnologie wieder im Kommen

Der Apple-Analyst stützt seine Vermutungen unter anderem auf die These, dass Apple diese Technologie auch hervorragend für andere Produktlinien einsetzen könne. So würde in Zukunft zum Beispiel das mutmaßliche Apple Car von Satellitentechnologie profitieren. Auch eine Art VR-Brille spielt in seinen Überlegungen eine Rolle.

Dass Satellitentechnik gerade wieder eine größere Rolle in der Consumer-Technik spielt, könnte auch daran liegen, dass Elon Musk erst vor Kurzem mit seinem Projekt Starlink auch in Deutschland in die Beta gestartet ist. Damit lässt sich per Satellitenschüssel überall auf der Welt eine Internetverbindung aufbauen. Übrigens mit einer durchaus sehr soliden und fixen Verbindung. Auch Apple könnte von den guten Zukunftsaussichten der Technologie angetan sein.