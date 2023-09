Endspurt für iPhone 14 Pro Max: XXL-Rabatt und doppelter Speicher

Ganz sicher habt ihr es schon gesehen: Bei CURVED findet ihr derzeit das iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Speicher inklusive dem Tarif o2 Mobile XL für nur 62,99 Euro im Monat. Tja, dazu sagen wir: Finger Weg von diesem Angebot! Denn derzeit bieten wir euch das 14 Pro Max mit doppelt so viel Speicher zum gleichen Preis an.

Empfehlung der Redaktion:

Inhaltsverzeichnis

iPhone 14 Pro Max sichern und 1260 Euro sparen

Richtig gelesen: Das iPhone 14 Pro Max und ganze 256 GB an Speicherplatz bekommt ihr derzeit ebenso für 62,99 Euro im Monat bei uns. Mit dem o2 Mobile XL stehen euch monatlich 280 GB zur Verfügung, jedes Jahr erhöht sich das monatliche Datenvolumen um weitere 10 GB. Für so ein Paket zahlt ihr normalerweise 97,99 Euro im Monat. Beim aktuellen Deal erwartet euch also eine Gesamtersparnis von 1260 Euro. Seid ihr noch nicht bei o2, erwarten euch zusätzlich 200 Euro Wechselbonus.

Die Mindestlaufzeit des Bundles liegt bei 36 Monaten – sprich genau der Zeitraum, über den ihr ein Top-Smartphone von Apple ohne Bedenken mindestens nutzen könnt. Alternativ könnt ihr im Shop auch eine Laufzeit von 24 Monaten auswählen.

--> Hier geht's zum Angebot: iPhone 14 Pro Max mit 256 GB Speicher und o2 Mobile XL

Das iPhone 14 Pro Max hat eine 48 MP Kamera und bringt einen dreifachen optischen Zoom mit (© 2022 CURVED )

Kleinere Alternative: Das iPhone 14 Pro

Wenn euch das iPhone 14 Pro Max ein Stück zu groß ist und/oder eure Skinny Jeans bereits um Gnade fleht, könnt ihr euch auch ein iPhone 14 Pro in die Hosentasche stopfen. Mit seinem 6,1 Zoll Display ist das Modell deutlich kompakter, bietet aber eine ebenso mächtige Kamera wie das größere Pro Max.

Auch hier haben wir ein September-Highlight für euch: Das iPhone 14 Pro könnt ihr mit ganzen 256 GB Speicher und dem o2 Unlimited Smart (unbegrenztes Datenvolumen) für monatlich 51,99 Euro (Laufzeit 36 Monate). Ihr spart gegenüber des regulären Preises 216 Euro. Und obendrauf gibt's hier ebenso 200 Euro Wechselbonus.

--> Hier geht's zum Angebot: iPhone 14 Pro mit 256 GB Speicher und o2 Unlimited Smart

Das iPhone 14 Pro ist die handliche Version des Pro Max. Abgesehen von der (Akku-)Größe sind die beiden Handys baugleich (© 2022 CURVED )

iPhone 14 Pro und Pro Max bald Geschichte

Wenn ihr euch ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max sichern wollt, ist wohl jetzt die beste Gelegenheit. Am 12. September 2023 stellt Apple die iPhone-15-Reihe vor. Und üblicherweise läutet der Termin auch das Ende der vorherigen Pro-Generation ein, da ihre Nachfolger diese ersetzen. In wenigen Monaten könnten 14 Pro und pro Max daher schon restlos ausverkauft sein.

Deal 200 € sichern Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Mobile Unlimited Smart 73,99 € mtl./36Monate: 54,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys