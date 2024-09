iPhone 15 im Angebot: Darum ist dieser Vodafone-Deal so beliebt

Aktuell ist ein spezielles Angebot zum iPhone 15 äußerst beliebt in den Deal-Communities. Kurz gesagt: Bei Logitel gibt es das Handy in Kombination mit einem Vodafone-Tarif zum schmalen Preis. Wir rechnen euch vor, wieso sich das Ganze für euch lohnt.

Spätestens seit Release des iPhone 16 ist das iPhone 16 zwar ohnehin etwas günstiger. Aber ein Schnäppchen ist das Handy eigentlich nicht – typisch Apple sind die Preise immer noch vergleichsweise hoch. Mit dem aktuellen Deal von Logitel spart ihr rechnerisch dennoch viel Geld. Zuerst das Angebot im Detail:

Übersicht: iPhone 15 inkl. Tarif Vodafone Smart Lite

iPhone 15 mit 128 GB Speicher

35 GB Datenvolumen & 5G im Vodafone-Netz

Bis zu 300 Mbit/s im Download

200 Euro Wechselbonus bei Rufnummermitnahme

129 Euro Anzahlung

4,99 Euro Versand

monatlich 34,99 Euro

-> Direkt zum Deal: iPhone 15 & Vodafone Smart Lite ab 34,99 Euro

Wichtig: Wenn ihr schon Internet-Kunde bei Vodafone seid, könnt ihr monatlich weitere fünf Euro sparen und erhaltet zusätzlich 45 GB statt 35 GB Datenvolumen.

Darum lohnt sich der Deal

Bei den meisten bekannten Online-Händlern kostet das iPhone 15 noch um die 800 Euro. Beim Angebot von Logitel zahlt ihr hingegen 773,75 Euro über die 24 Monate Laufzeit (Rechnung: Zählt die Kosten für Gerät, Tarif über 24 Monate und Lieferung zusammen. Zieht dann den Wechselbonus von der Summe ab).

Das sind 26,25 Euro weniger als der Straßenpreis für das iPhone 15. Und dafür habt ihr neben dem Smartphone selbst auch noch einen Tarif in der Tasche. Rechnerisch lohnt sich das Logitel-Angebot also sogar mehr als der Einzelkauf des Handys. Klar also, dass der Deal derzeit beliebt ist.

Aber da geht noch mehr: Wenn ihr schon DSL- oder Kabel-Internet von Vodafone nutzt, spart ihr weitere 120 Euro und landet für den Logitel-Deal bei insgesamt 653,75 Euro – und das wäre dann deutlich günstiger als das iPhone 15 im Laden.

Ist das iPhone 15 noch empfehlenswert?

Auch das iPhone 15 setzt schon auf die Dynamic Island (schmalere Aussparung im Display) (© 2023 Apple )

Die Verbesserungen, die Apple mit dem iPhone 16 präsentierte, sind eher geringfügig. Beim Nachfolger findet ihr etwa den neuen Kamerabutton, etwas mehr Leistung und kleinere Kameraverbesserungen. Wirklich groß ist der Unterschied zum iPhone 15 ansonsten nicht. Allerdings kann das 15er-Modell Apple Intelligence nutzen – sollte die KI eines Tages in Deutschland verfügbar sein.

