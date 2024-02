iPhone 15 ausschalten: Drei schnelle Wege

Zusammenfassung:

Ihr schaltet das iPhone über Tastenkombi, Einstellungen oder Siri aus.

Wollt ihr einen Neustart machen, geht das etwa über Assistive Touch.

Reagiert euer iPhone nicht mehr, empfehlen wir einen erzwungenen Neustart.

Das iPhone 15 ist das neueste Modell von Apple, das mit vielen neuen Funktionen und einem beeindruckenden Design überzeugt. Doch wie schaltet man das iPhone 15 eigentlich aus, wenn man es mal nicht braucht oder es Probleme macht? Wir zeigen euch vier verschiedene Wege, wie ihr euer iPhone 15, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max oder 15 PLus ausschalten könnt.

Eine kleine Info vorab: Um das iPhone 15 wieder einzuschalten, haltet ihr die Seitentaste erneut gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

iPhone 15 ausschalten mit der Tastenkombination

Der einfachste Weg, um das iPhone 15 auszuschalten, ist die Tastenkombination aus der Seitentaste und einer der Lautstärketasten. Die Seitentaste findet ihr an der rechten Seite des Geräts. Die Lautstärketasten befinden sich an der linken Seite. So geht ihr vor:

Halte die Seitentaste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, bis ein Schieberegler auf dem Bildschirm erscheint.

Zieht den "Ausschalten"-Schieber nach rechts, um das iPhone 15 auszuschalten.

Habt ihr die "Wo ist?"-Funktion eingerichtet, ist das iPhone auch im ausgeschalteten Zustand ortbar. Das ist etwa dann praktisch, wenn euer Handy entwendet wurde.

iPhone 15 ausschalten über die Einstellungen

Eine alternative Möglichkeit, um das iPhone 15 auszuschalten, ist über die Einstellungen. Diese Methode ist praktisch, wenn ihr die Tastenkombination nicht verwenden wollt oder könnt. Um das iPhone 15 über die Einstellungen auszuschalten, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen-App auf dem iPhone 15.

Tippt auf den Menüpunkt "Allgemein".

Scrollt ganz nach unten und tippe auf "Ausschalten".

Zieht den Schieberegler mit der Aufschrift "Ausschalten" nach rechts, um das iPhone 15 auszuschalten.

iPhone 15 ausschalten über Siri

Eine weitere Möglichkeit, um das iPhone 15 auszuschalten, ist über Siri, den Sprachassistenten von Apple. Diese Methode ist besonders bequem, wenn ihr eure Hände nicht frei habt oder euer Gerät nicht in Reichweite ist. Um das iPhone 15 über Siri auszuschalten, müsst ihr folgendes tun:

Aktiviert Siri, indem ihr "Hey Siri" sagt oder die Seitentaste gedrückt haltet.

Sage "Schalte mein iPhone aus".

Siri fragt euch, ob ihr das Handy wirklich ausschalten wollt. Bestätigt das mit "Ja".

iPhone 15 Neustart über AssistiveTouch

Wollt ihr das iPhone 15 ausschalten, weil ihr einen Neustart machen wollt, gibt es noh einen Weg. Hier könnt ihr AssistiveTouch verwenden. Eine Funktion, die euch bei der Bedienung des Geräts unterstützt. Diese Methode ist nützlich, wenn ihr Schwierigkeiten habt, die physischen Tasten zu drücken oder Gesten auszuführen. Um über AssistiveTouch einen Restart zu machen, müsst ihr zunächst das Feature aktivieren und dann folgende Schritte ausführen:

Geht zu "Einstellungen" > "Bedienungshilfen" > "Touch" > "AssistiveTouch" und aktiviert die Option "AssistiveTouch".

Tippt auf die AssistiveTouch-Taste, die auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Du kannst sie an einen beliebigen Bildschirmrand ziehen.

Tippt auf "Gerät" und dann auf "Mehr"

Tippt auf "Neustart"

Bestätigt den Neustart

iPhone 15 neu starten oder erzwingen

Manchmal reicht es nicht aus, das iPhone 15 auszuschalten, um ein Problem zu beheben. In solchen Fällen kann es helfen, einen Neustart zu erzwingen. Das ist eine Notfallmaßnahme, die ihr nur verwenden solltet, wenn das iPhone 15 nicht mehr reagiert oder eingefroren ist. Möglich macht es die folgende Tastenkombination, die ihr schnell nacheinander ausführen müsst:

Drückt kurz die Lauter-Taste und lasst sie wieder los

Drückt kurz die Leiser-Taste und lasst sie wieder los

Haltet die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Mehr zum Thema findet ihr in unserem Ratgeber "Neustart auf iPhone erzwingen".

Fazit

Das iPhone 15 lässt sich über mehrere Wege ausschalten. Ihr könnt dafür die Tastenkombination aus Seiten- und Lauter-Taste verwenden. Alternativ nutzt ihr die Einstellungen, Siri oder AssistiveTouch des Geräts. Wir hoffen, dass euch dieser Artikel geholfen hat, euer iPhone 15 auszuschalten.