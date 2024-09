Rund um den Launch eines neuen iPhones müsst ihr im Apple Online-Store oft mit längeren Wartezeiten rechnen, wenn ihr eines der Geräte bestellt. Wir haben uns die aktuellen Lieferzeiten für iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max für euch angeschaut. Auch die anderen Modelle beziehen wir mit ein.

Ab dem 20. September 2024 ist die iPhone-16-Reihe offiziell im Handel erhältlich. Rund um den Verkaufsstart häufen sich die Bestellungen für die nächste Generation besonders, was bei einigen Ausführungen schnell zu deutlichen Wartezeiten von teilweise über einem Monat führen kann. Vor allem die begehrten Pro-Modelle sind davon betroffen.

Wenn ihr eines der neuen iPhones bestellen wollt, spielen nicht selten die Farbe des jeweiligen iPhone 16 Pro (Max) und die Speichergröße eine Rolle bei der Verfügbarkeit. Die Basisspeichervarianten sind in der Regel am schnellsten vergriffen. Auch die neue Farbvariante wird gerne bestellt.

iPhone 16 Pro: Lieferung erst im Oktober

Nachfolgend haben wir die Lieferzeiten für das iPhone 16 Pro aufgeführt. Folgende Zeiten gibt Apple online derzeit an (Stand: 18.09.2024):

Farbe – Titan Wüstensand :

128 GB / 256 GB / 512 GB: circa 4. bis 11. Oktober

128 GB / 256 GB / 512 GB: circa 4. bis 11. Oktober Farbe – Titan Natur :

128 GB / 256 GB / 512 GB: circa 4. bis 11. Oktober

Farbe – Titan Weiß :

128 GB / 256 GB / 512 GB: circa 4. bis 11. Oktober

Farbe – Titan Schwarz :

128 GB / 256 GB / 512 GB: circa 4. bis 11. Oktober

Zum aktuellen Zeitpunkt müsst ihr bereits mit verzögerten Auslieferungen beim iPhone 16 Pro rechnen. Aus den oben stehenden Angaben von Apple geht hervor, dass ihr aktuell mindestens 2 Wochen warten müsst, bis ihr euer neues Gerät in den Händen halten könnt.

Das gilt natürlich nur für euch, wenn ihr jetzt bestellt. Die Lieferzeiten können sich immer noch verlängern. Positiv: Apple gibt momentan den gleichen Zeitraum für alle Farben und Speichergrößen an.

→ Jetzt das iPhone 16 Pro bei Amazon entdecken

→ Oder das iPhone 16 Pro bei o2 im Bundle ansehen

iPhone 16 Pro Max: Längste Lieferzeiten beim Max-Modell

Hier findet ihr die Wartezeiten, mit denen ihr beim iPhone 16 Pro Max aktuell rechnen müsst. Apple gibt folgende Zeiten bei einer Online-Bestellung an (Stand: 18.09.2024):

Farbe – Titan Wüstensand :

256 GB / 512 GB / 1 TB: circa 11. bis 18. Oktober

256 GB / 512 GB / 1 TB: circa 11. bis 18. Oktober Farbe – Titan Natur :

256 GB / 512 GB / 1 TB: circa 11. bis 18. Oktober

Farbe – Titan Weiß :

256 GB / 512 GB / 1 TB: circa 11. bis 18. Oktober

Farbe – Titan Schwarz :

256 GB / 512 GB / 1 TB: circa 11. bis 18. Oktober

Bei den Lieferzeiten des iPhone 16 Pro Max sieht es noch schlimmer aus. Ihr müsst laut Apple momentan mindestens 3 Wochen warten, bis das iPhone auf dem Weg zu euch ist. Damit ist die Wartezeit beim Max-Modell die längste von allen Varianten der neuen Generation.

→ Jetzt das iPhone 16 Pro Max bei Amazon entdecken

→ Oder das iPhone 16 Pro Max bei o2 im Bundle ansehen

Lieferzeiten beim iPhone 16?

Beim iPhone 16 und 16 Plus sieht es etwas besser aus. In vielen Fällen müsst ihr zwar auch mindestens zwei Wochen warten (4. bis 11. Oktober). Es gibt aber durchaus Konfigurationen, bei denen Apple im besten Fall das iPhone bereits innerhalb weniger Tage bis einer Woche an euch ausliefern kann. Interessant ist hier, dass alleinig beim iPhone 16 bzw. 16 Plus in Blaugrün durchweg der 4. bis 11. Oktober als Zeitraum angezeigt wird. Möglicherweise stellt sich die Farbe als Nutzerfavorit heraus.

Tipp: Wenn ihr nicht mehrere Wochen warten wollt, prüft auch die Verfügbarkeiten in den Apple Stores in eurer Umgebung. Alternativ gibt es die Modelle auch bei anderen Anbietern.