Frisch vorgestellt und schon ein Kassenschlager: Die iPhone-17-Reihe legt einen deutlich besseren Start hin als die letztjährige Generation. Laut dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo ist vor allem das Pro Max gefragt wie nie. Doch nicht alle Modelle laufen gleich rund.

Kuo stützt seine Einschätzung auf Produktionszahlen aus der Lieferkette und die Wartezeiten beim Versand. Sein Fazit: Die iPhone-17-Modelle sind deutlich stärker gefragt als die Vorgänger. Insgesamt liegt die Produktion im dritten Quartal rund ein Viertel höher als bei der iPhone-16-Reihe. Gleichzeitig verlängerte sich die Lieferzeit bei den beliebtesten Varianten um etwa eine Woche – das sei ein klares Indiz für hohe Vorbestellungen.

iPhone 17 Pro Max als Spitzenreiter

Das größte Modell der Serie, das iPhone 17 Pro Max, überragt dabei auch verkaufs- und produktionstechnisch alle anderen. Apple produziert laut Kuo rund 60 Prozent mehr Einheiten als beim 16 Pro Max im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Trotzdem fallen die Lieferzeiten für das iPhone 17 Pro Max ähnlich aus wie für den Vorgänger zur Vorverkaufsstart. Das spreche dafür, dass die Nachfrage hier besonders kräftig ausfällt.

iPhone Air: Glanzstück oder Ladenhüter?

Etwas anders sieht es beim neuen iPhone Air aus. Wer sich dieses Modell bestellt, kann es am ersten Verkaufstag direkt in Empfang nehmen – ein Hinweis darauf, dass Apple hier entweder sehr großzügig vorproduziert hat oder die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt. Kuo warnt jedoch vor vorschnellen Urteilen: Da Apple das Air erstmals in dieser Form anbietet, lasse sich der Erfolg erst nach einer längeren Beobachtung einschätzen.

Die Situation ist also zweigeteilt: Während das Pro Max klar als Publikumsliebling startet, bleibt beim Air noch offen, ob es sich langfristig durchsetzen kann. Für Apple dürfte der gelungene Auftakt der iPhone-17-Serie aber schon jetzt ein Erfolg sein.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht