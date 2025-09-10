Aktuelle Handy-Deals
iPhone 17 Pro (Max): Lieferzeiten – wann kommt das neue iPhone an?

Das iPhone 17 Pro in allen Farben
Das neue iPhone 17 Pro (Max) in allen Farbvarianten (© 2025 Apple )
profile-picture

CURVED Redaktion

Artikel vom 10.09.25

Am 9. September 2025 hat Apple auf seiner großen Keynote neue iPhones vorgestellt, darunter auch zwei leistungsstarke Pro-Modelle. Ihr überlegt euch, eines davon direkt zu bestellen? Hier fassen wir zusammen, was zur Lieferzeit des iPhone 17 Pro (Max) bekannt ist.

Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden, dann sind die neuen iPhones erhältlich: Die Modelle der iPhone-17-Serie kommen am 19. September 2025 in den Handel – auch in Deutschland. Vorbestellen könnt ihr sie ab dem 12. September um 14 Uhr deutscher Zeit.

iPhone 17 Pro (Max): Die Lieferzeiten im Überblick

In den vergangenen Jahren kam es beim Verkaufsstart der neuen iPhone-Reihe mitunter zu deutlichen Wartezeiten. Für die Modelle der iPhone-17-Serie, darunter auch das iPhone 17 Pro (Max), gibt Apple zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Lieferzeiten an.

Allerdings ist nicht unwahrscheinlich, dass es gerade für die größeren Modelle oder die Ausführungen in besonderen Farben zu Lieferschwierigkeiten kommen kann. Zumal das iPhone 17 Pro Max mit 2 Terabyte Speicherplatz wahrscheinlich nicht bei allen Händlern verfügbar sein wird.

Mehr erfahrt ihr wahrscheinlich, wenn die Vorbestellerphase für das iPhone 17 beginnt. In der Regel sind dann die Angaben in Apples Online-Shop zu den Lieferzeiten eine gute Orientierungshilfe.

Bedenkt aber, dass sich die Lieferzeiten für das iPhone 17 Pro (Max) und die anderen Modelle dann jederzeit ändern können.

