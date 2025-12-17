Die Preise für das iPhone 17, das iPhone Air und das iPhone 17 Pro (Max) sind schon seit dem 9. September 2025 offiziell. Wer auf ein gutes Angebot hofft, sollte in diesem Artikel regelmäßig vorbeischauen. Wir zeigen euch nämlich, ob und wo es die Smartphones inzwischen günstiger.
Inhaltsverzeichnis:
iPhone 17 & Co.: Preise in der Übersicht
Ganz wichtig beim Kauf von iPhones: Apple senkt die Preise seiner Handys im Grunde nie. Wer direkt beim Hersteller kauft, muss deshalb fast immer mit dem höchsten Preis rechnen.
Anders sieht es bei Drittanbietern wie Amazon, Cyberport und Co. aus. Hier findet ihr häufig Deals, die die UVP unterbieten. Wir haben auf Idealo geprüft, welche (vertrauenswürdigen) Angebote es zu den iPhone-Modellen aktuell gibt. Die Preise sind auf dem Stand Dezember 2025.
Preise des iPhone 17
Herstellerpreis:
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
Günstigster Straßenpreis:
- 256 GB: 899 Euro
- 512 GB: 1164 Euro
- Einzelkauf ohne Tarif
Preise des iPhone Air
Herstellerpreis:
- 256 GB: 1199 Euro
- 512 GB: 1449 Euro
- 1 TB: 1699 Euro
Günstigster Straßenpreis:
- 256 GB: 899 Euro
- 512 GB: 1142 Euro
- 1 TB: 1209 Euro
Preise des iPhone 17 Pro
Herstellerpreis:
- 256 Gigabyte: 1299 Euro
- 512 Gigabyte: 1549 Euro
- 1 Terabyte: 1799 Euro
Günstigster Straßenpreis:
- 256 Gigabyte: 1200 Euro
- 512 Gigabyte: 1449 Euro
- 1 Terabyte: 1630 Euro
Preise des iPhone 17 Pro Max
Herstellerpreis:
- 256 Gigabyte: 1449 Euro
- 512 Gigabyte: 1699 Euro
- 1 Terabyte: 1949 Euro
- 2 Terabyte: 2449 Euro
Günstigster Straßenpreis:
- 256 Gigabyte: 1299 Euro
- 512 Gigabyte: 1569 Euro
- 1 Terabyte: 1830 Euro
- 2 Terabyte: 2169 Euro
Preisentwicklung iPhone 17 & Co. – wann werden sie günstiger?
Wir haben es bereits erwähnt: Im Apple Store werden die iPhone-17-Modelle höchstwahrscheinlich nicht günstiger. Der Hersteller bleibt der UVP in der Regel treu, bis ein neueres Modell in den Laden kommt.
Bei Drittanbietern sieht die Lage anders aus. Hier ist der Preisverfall bereits eingetreten. Im Durchschnitt bekommt ihr fast jedes iPhone-17-Modell im Dezember 2025 rund 100 bis 200 Euro günstiger. Damit hatten wir gerechnet, immerhin kurbeln Drittanbieter so das Weihnachtsgeschäft an.
Wer richtig sparen will, sollte sich jedoch noch ein wenig gedulden. iPhones werden günstiger, je näher der Release des Nachfolgemodells rückt. Das iPhone 16 kostete zum Start 849 Euro. Zu Weihnachten 2024 sank der Preis auf 789 Euro. Aber erst im Juni 2025 wurde es erstmals für rund 690 Euro angeboten. Inzwischen liegt der Preis bei ungefähr 650 Euro.
Einen ähnlichen Preisverfall erwarten wir auch beim iPhone 17 und Co. Falls ihr also nicht dringend ein neues iPhone braucht, lohnt es sich, noch bis Sommer 2026 zu warten, denn erst dann werden iPhone 17, Air und Pro (Max) richtig günstig.
Welches iPhone 17-Modell lohnt sich für mich?
Apple bietet aktuell vier iPhone-Modelle an. Wichtig dabei: Das iPhone Air trägt nicht die Modellnummer "17" im Namen – vermutlich, um seine Sonderstellung im Lineup zu unterstreichen. Es zeichnet sich nämlich durch sein extrem schlankes Design aus. An der schmalsten Stelle misst es nur 5,6 mm. Dazu wiegt es auch nur 165 g und ist dank Titanrahmen trotzdem enorm stabil. Die restliche Ausstattung ist allerdings relativ schwach für ein iPhone-Flaggschiff. So bekommt ihr z. B. nur eine Mono-Kamera. Wer viel Wert auf Design legt, sollte beim iPhone Air zugreifen.
Das iPhone 17 überzeugt wie auch seine Vorgängermodelle durch sein kompaktes Design (6,3 Zoll) und die hervorragende Ausstattung. Im Vergleich zum Pro- und Pro Max ist es deutlich günstiger, macht jedoch kleine Abstriche in fast allen Belangen. Anstelle einer Dreifach-, gibt es nur "nur" eine Dualkamera, die Akkulaufzeit ist etwas schwächer und auch der Chip ist etwas weniger kraftvoll. Es ist daher die richtige Wahl für alle, die ein vergleichsweise günstiges und kompaktes iPhone suchen.
Die Wahl zwischen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max entscheidet sich hauptsächlich darüber, ob ihr ein kleines oder ein großes iPhone bevorzugt. Das Pro-Max-Modell ist deutlich größer (6,3 vs. 6,9 Zoll). Dadurch ist es aber auch bei der Akkulaufzeit im Vorteil (bis zu 31 Std. Videowiedergabe vs.
bis zu 37 Std. Videowiedergabe). Es lohnt sich deshalb für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Aber natürlich fällt daher auch der Preis des iPhone 17 Pro Max etwas höher aus.
Geräte im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|Modell
|
iPhone 17
|
iPhone Air
|
iPhone 17 Pro
|
iPhone 17 Pro Max
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.5 Zoll
|6.3 Zoll
|6.9 Zoll
|Auflösung
|2622x1206 Pixel
|2736x1260 Pixel
|2622x1206 Pixel
|2868x1320 Pixel
|Pixeldichte
|460 ppi
|460 ppi
|460 ppi
|460 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Maße Größe
|149.6x71.5x8 mm
|156.2x74.7x5.64 mm
|163.4x78x8.8 mm
|163.4x78x8.8 mm
|Material
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen)
|Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
|Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau
|Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
|Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
|Gewicht
|177 g
|165 g
|204 g
|231 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Apple A19
|A19 Pro (5-Core GPU)
|Apple A19 Pro
|Apple A19 Pro
|Taktrate
|bis zu 4.26 GHz
|bis zu 4.26 GHz
|Bis zu 4.26 GHz
|Bis zu 4.26 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|12 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|256 / 512 / 1048 GB
|256 / 512 / 1024 GB
|256 / 512 / 1024 / 2048 GB
|Akkuleistung
|3692 mAh Kapazität
|3149 mAh Kapazität
|3988 mAh Kapazität
|4823 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 30 h
|Videowiedergabe: Bis zu 27 h
|Videowiedergabe: Bis zu 31 h
|Videowiedergabe: Bis zu 37 h
|Wireless Charging
|Ja (25 W) h
|Ja (20 W) h
|Ja (25 W) h
|Ja (25 W) h
|Sicherheit
|Face ID
|Face ID
|Face ID
|Face ID
|Betriebssystem
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 26 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Mindestens bis 2030
|Mindestens bis 2030
|Mindestens bis 2030
|Mindestens bis 2030
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
|48 (Weitwinkel)
|48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele)
|48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele)
|Frontkamera
|18 MP
|18 MP
|18 MP
|18 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 949 Euro (UVP)
|Ab 1199 Euro (UVP)
|Ab 1299 Euro (UVP)
|Ab 1449 Euro (UVP)
