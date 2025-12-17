Aktuelle Handy-Deals
iPhone 17: Preis des Standard-, Air- und Pro (Max)-Modells

iPhone 17 Preis Header
Wie hat sich der Preis des iPhone 17 entwickelt? (© 2025 KI-generiert )
Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel aktualisiert 17.12.25

Die Preise für das iPhone 17, das iPhone Air und das iPhone 17 Pro (Max) sind schon seit dem 9. September 2025 offiziell. Wer auf ein gutes Angebot hofft, sollte in diesem Artikel regelmäßig vorbeischauen. Wir zeigen euch nämlich, ob und wo es die Smartphones inzwischen günstiger.

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 17 & Co.: Preise in der Übersicht

Ganz wichtig beim Kauf von iPhones: Apple senkt die Preise seiner Handys im Grunde nie. Wer direkt beim Hersteller kauft, muss deshalb fast immer mit dem höchsten Preis rechnen.

Anders sieht es bei Drittanbietern wie Amazon, Cyberport und Co. aus. Hier findet ihr häufig Deals, die die UVP unterbieten. Wir haben auf Idealo geprüft, welche (vertrauenswürdigen) Angebote es zu den iPhone-Modellen aktuell gibt. Die Preise sind auf dem Stand Dezember 2025.

Tipp: Bei iPhone 17 und Co. lohnt es sich wegen des hohen Preises oft, zu einem Bundle mit Tarif zu greifen. Daher findest du bei uns auch Alternativ-Angebote von Providern.

Preise des iPhone 17

Herstellerpreis:

  • 256 GB: 949 Euro
  • 512 GB: 1199 Euro

Günstigster Straßenpreis:

  • 256 GB: 899 Euro
  • 512 GB: 1164 Euro

Empfohlene Angebote

Apple iPhone 17
Der neue Premium-Standard
Apple iPhone 17

  • Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 37,99 € Blau
60 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 €
1,00 € Anzahlung
ab 48,49 € o2
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 948,00 € Amazon

Preise des iPhone Air

Herstellerpreis:

  • 256 GB: 1199 Euro
  • 512 GB: 1449 Euro
  • 1 TB: 1699 Euro

Günstigster Straßenpreis:

  • 256 GB: 899 Euro
  • 512 GB: 1142 Euro
  • 1 TB: 1209 Euro

Empfohlene Angebote

Apple iPhone Air
Das dünnste iPhone aller Zeiten!
Apple iPhone Air

  • Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 54,99 € o2
50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 48,99 € Blau
  • Farbe: Schwarz
  • Speicher: 256 GB
ab 999,00 € Amazon

Preise des iPhone 17 Pro

Herstellerpreis:

  • 256 Gigabyte: 1299 Euro
  • 512 Gigabyte: 1549 Euro
  • 1 Terabyte: 1799 Euro

Günstigster Straßenpreis:

  • 256 Gigabyte: 1200 Euro
  • 512 Gigabyte: 1449 Euro
  • 1 Terabyte: 1630 Euro

Empfohlene Angebote

Apple iPhone 17 Pro
Edel-iPhone mit Top-Kamera
Apple iPhone 17 Pro

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 49,99 € Blau
100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
45,00 € Anzahlung
ab 58,00 € Congstar
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1245,00 € Amazon

Preise des iPhone 17 Pro Max

Herstellerpreis:

  • 256 Gigabyte: 1449 Euro
  • 512 Gigabyte: 1699 Euro
  • 1 Terabyte: 1949 Euro
  • 2 Terabyte: 2449 Euro

Günstigster Straßenpreis:

  • 256 Gigabyte: 1299 Euro
  • 512 Gigabyte: 1569 Euro
  • 1 Terabyte: 1830 Euro
  • 2 Terabyte: 2169 Euro

Empfohlene Angebote

Apple iPhone 17 Pro Max
Das Apple-Maximum!
Apple iPhone 17 Pro Max

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
195,00 € Anzahlung
ab 49,00 € Congstar
30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 63,49 € o2
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1408,00 € Amazon

Preisentwicklung iPhone 17 & Co. – wann werden sie günstiger?

Wir haben es bereits erwähnt: Im Apple Store werden die iPhone-17-Modelle höchstwahrscheinlich nicht günstiger. Der Hersteller bleibt der UVP in der Regel treu, bis ein neueres Modell in den Laden kommt.

Bei Drittanbietern sieht die Lage anders aus. Hier ist der Preisverfall bereits eingetreten. Im Durchschnitt bekommt ihr fast jedes iPhone-17-Modell im Dezember 2025 rund 100 bis 200 Euro günstiger. Damit hatten wir gerechnet, immerhin kurbeln Drittanbieter so das Weihnachtsgeschäft an.

Wer richtig sparen will, sollte sich jedoch noch ein wenig gedulden. iPhones werden günstiger, je näher der Release des Nachfolgemodells rückt. Das iPhone 16 kostete zum Start 849 Euro. Zu Weihnachten 2024 sank der Preis auf 789 Euro. Aber erst im Juni 2025 wurde es erstmals für rund 690 Euro angeboten. Inzwischen liegt der Preis bei ungefähr 650 Euro.

iPhone 16 Preisentwicklung
Die Preisentwicklung des iPhone 16 laut Idealo (© 2025 )

Einen ähnlichen Preisverfall erwarten wir auch beim iPhone 17 und Co. Falls ihr also nicht dringend ein neues iPhone braucht, lohnt es sich, noch bis Sommer 2026 zu warten, denn erst dann werden iPhone 17, Air und Pro (Max) richtig günstig.

Welches iPhone 17-Modell lohnt sich für mich?

Apple bietet aktuell vier iPhone-Modelle an. Wichtig dabei: Das iPhone Air trägt nicht die Modellnummer "17" im Namen – vermutlich, um seine Sonderstellung im Lineup zu unterstreichen. Es zeichnet sich nämlich durch sein extrem schlankes Design aus. An der schmalsten Stelle misst es nur 5,6 mm. Dazu wiegt es auch nur 165 g und ist dank Titanrahmen trotzdem enorm stabil. Die restliche Ausstattung ist allerdings relativ schwach für ein iPhone-Flaggschiff. So bekommt ihr z. B. nur eine Mono-Kamera. Wer viel Wert auf Design legt, sollte beim iPhone Air zugreifen.

Das iPhone 17 in allen Farben
(© 2025 Apple )
Das iPhone 17 in allen Farben
iPhone Air: alle Farben
(© 2025 Apple )
Das iPhone Air in allen Farben
Das iPhone Air vs. 17: Vergleich Dicke
(© 2025 CURVED / Apple )
So dünn ist das iPhone Air (l.) im Vergleich zum iPhone 17 (r.)
iPhone 17 Pro und Pro Max in Cosmic Orange
(© 2025 Apple )
iPhone 17 Pro und Pro Max in Cosmic Orange
iPhone 17 Pro in allen drei Farben
(© 2025 Apple )
iPhone 17 Pro in allen drei Farben

Das iPhone 17 überzeugt wie auch seine Vorgängermodelle durch sein kompaktes Design (6,3 Zoll) und die hervorragende Ausstattung. Im Vergleich zum Pro- und Pro Max ist es deutlich günstiger, macht jedoch kleine Abstriche in fast allen Belangen. Anstelle einer Dreifach-, gibt es nur "nur" eine Dualkamera, die Akkulaufzeit ist etwas schwächer und auch der Chip ist etwas weniger kraftvoll. Es ist daher die richtige Wahl für alle, die ein vergleichsweise günstiges und kompaktes iPhone suchen.

Die Wahl zwischen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max entscheidet sich hauptsächlich darüber, ob ihr ein kleines oder ein großes iPhone bevorzugt. Das Pro-Max-Modell ist deutlich größer (6,3 vs. 6,9 Zoll). Dadurch ist es aber auch bei der Akkulaufzeit im Vorteil (bis zu 31 Std. Video­wiedergabe vs.
bis zu 37 Std. Video­wiedergabe). Es lohnt sich deshalb für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Aber natürlich fällt daher auch der Preis des iPhone 17 Pro Max etwas höher aus.

Geräte im Vergleich

Geräte-Abbildung
Apple iPhone 17
Apple iPhone Air
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro Max
Hersteller
Apple
Apple
Apple
Apple
Modell
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Zur Produktübersicht
Aktuelle Deals
ab 37,99 € Blau
ab 48,49 € o2
ab 948,00 € Amazon
ab 54,99 € o2
ab 48,99 € Blau
ab 999,00 € Amazon
ab 49,99 € Blau
ab 58,00 € Congstar
ab 1245,00 € Amazon
ab 49,00 € Congstar
ab 63,49 € o2
ab 1408,00 € Amazon
Display und Gehäuse
Display-Größe 6.3 Zoll 6.5 Zoll 6.3 Zoll 6.9 Zoll
Auflösung 2622x1206 Pixel 2736x1260 Pixel 2622x1206 Pixel 2868x1320 Pixel
Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi
Technologie OLED OLED OLED OLED
Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz
Display-Schutz Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2
Maße Größe 149.6x71.5x8 mm 156.2x74.7x5.64 mm 163.4x78x8.8 mm 163.4x78x8.8 mm
Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
Gewicht 177 g 165 g 204 g 231 g
Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68
Leistungsmerkmale
Chipsatz Apple A19 A19 Pro (5-Core GPU) Apple A19 Pro Apple A19 Pro
Taktrate bis zu 4.26 GHz bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz
AnTuTu
Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse
Installierter RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM
Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 / 1048 GB 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB
Akkuleistung 3692 mAh Kapazität 3149 mAh Kapazität 3988 mAh Kapazität 4823 mAh Kapazität
Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h Videowiedergabe: Bis zu 37 h
Wireless Charging Ja (25 W) h Ja (20 W) h Ja (25 W) h Ja (25 W) h
Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID
Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk)
Update-Zeitraum Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030
Kamera
Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) 48 (Weitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele)
Frontkamera 18 MP 18 MP 18 MP 18 MP
Konnektivität
Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C
microSD Nein Nein Nein Nein
Dual-SIM Ja Ja Ja Ja
NFC Ja Ja Ja Ja
4G LTE Ja Ja Ja Ja
5G Ja Ja Ja Ja
Preis
UVP Ab 949 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP)

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

