Die Preise für das iPhone 17, das iPhone Air und das iPhone 17 Pro (Max) sind schon seit dem 9. September 2025 offiziell. Wer auf ein gutes Angebot hofft, sollte in diesem Artikel regelmäßig vorbeischauen. Wir zeigen euch nämlich, ob und wo es die Smartphones inzwischen günstiger.

iPhone 17 & Co.: Preise in der Übersicht

Ganz wichtig beim Kauf von iPhones: Apple senkt die Preise seiner Handys im Grunde nie. Wer direkt beim Hersteller kauft, muss deshalb fast immer mit dem höchsten Preis rechnen.

Anders sieht es bei Drittanbietern wie Amazon, Cyberport und Co. aus. Hier findet ihr häufig Deals, die die UVP unterbieten. Wir haben auf Idealo geprüft, welche (vertrauenswürdigen) Angebote es zu den iPhone-Modellen aktuell gibt. Die Preise sind auf dem Stand Dezember 2025.

Tipp: Bei iPhone 17 und Co. lohnt es sich wegen des hohen Preises oft, zu einem Bundle mit Tarif zu greifen. Daher findest du bei uns auch Alternativ-Angebote von Providern.

Preise des iPhone 17

Herstellerpreis:

256 GB: 949 Euro

512 GB: 1199 Euro

Günstigster Straßenpreis:

256 GB: 899 Euro

512 GB: 1164 Euro

Empfohlene Angebote

Der neue Premium-Standard Apple iPhone 17 Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 37,99 € Blau ✓ 60 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 €

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 48,49 € o2 Einzelkauf ohne Tarif ab 948,00 € Amazon

Preise des iPhone Air

Herstellerpreis:

256 GB: 1199 Euro

512 GB: 1449 Euro

1 TB: 1699 Euro

Günstigster Straßenpreis:

256 GB: 899 Euro

512 GB: 1142 Euro

1 TB: 1209 Euro

Empfohlene Angebote

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 54,99 € o2 ✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 48,99 € Blau Farbe: Schwarz

Speicher: 256 GB ab 999,00 € Amazon

Preise des iPhone 17 Pro

Herstellerpreis:

256 Gigabyte: 1299 Euro

512 Gigabyte: 1549 Euro

1 Terabyte: 1799 Euro

Günstigster Straßenpreis:

256 Gigabyte: 1200 Euro

512 Gigabyte: 1449 Euro

1 Terabyte: 1630 Euro

Empfohlene Angebote

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 45,00 € Anzahlung

ab 58,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1245,00 € Amazon

Preise des iPhone 17 Pro Max

Herstellerpreis:

256 Gigabyte: 1449 Euro

512 Gigabyte: 1699 Euro

1 Terabyte: 1949 Euro

2 Terabyte: 2449 Euro

Günstigster Straßenpreis:

256 Gigabyte: 1299 Euro

512 Gigabyte: 1569 Euro

1 Terabyte: 1830 Euro

2 Terabyte: 2169 Euro

Empfohlene Angebote

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 195,00 € Anzahlung

ab 49,00 € Congstar ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 63,49 € o2 Einzelkauf ohne Tarif ab 1408,00 € Amazon

Preisentwicklung iPhone 17 & Co. – wann werden sie günstiger?

Wir haben es bereits erwähnt: Im Apple Store werden die iPhone-17-Modelle höchstwahrscheinlich nicht günstiger. Der Hersteller bleibt der UVP in der Regel treu, bis ein neueres Modell in den Laden kommt.

Bei Drittanbietern sieht die Lage anders aus. Hier ist der Preisverfall bereits eingetreten. Im Durchschnitt bekommt ihr fast jedes iPhone-17-Modell im Dezember 2025 rund 100 bis 200 Euro günstiger. Damit hatten wir gerechnet, immerhin kurbeln Drittanbieter so das Weihnachtsgeschäft an.

Wer richtig sparen will, sollte sich jedoch noch ein wenig gedulden. iPhones werden günstiger, je näher der Release des Nachfolgemodells rückt. Das iPhone 16 kostete zum Start 849 Euro. Zu Weihnachten 2024 sank der Preis auf 789 Euro. Aber erst im Juni 2025 wurde es erstmals für rund 690 Euro angeboten. Inzwischen liegt der Preis bei ungefähr 650 Euro.

Die Preisentwicklung des iPhone 16 laut Idealo (© 2025 )

Einen ähnlichen Preisverfall erwarten wir auch beim iPhone 17 und Co. Falls ihr also nicht dringend ein neues iPhone braucht, lohnt es sich, noch bis Sommer 2026 zu warten, denn erst dann werden iPhone 17, Air und Pro (Max) richtig günstig.

Welches iPhone 17-Modell lohnt sich für mich?

Apple bietet aktuell vier iPhone-Modelle an. Wichtig dabei: Das iPhone Air trägt nicht die Modellnummer "17" im Namen – vermutlich, um seine Sonderstellung im Lineup zu unterstreichen. Es zeichnet sich nämlich durch sein extrem schlankes Design aus. An der schmalsten Stelle misst es nur 5,6 mm. Dazu wiegt es auch nur 165 g und ist dank Titanrahmen trotzdem enorm stabil. Die restliche Ausstattung ist allerdings relativ schwach für ein iPhone-Flaggschiff. So bekommt ihr z. B. nur eine Mono-Kamera. Wer viel Wert auf Design legt, sollte beim iPhone Air zugreifen.

(© 2025 Apple ) Das iPhone 17 in allen Farben (© 2025 Apple ) Das iPhone Air in allen Farben (© 2025 CURVED / Apple ) So dünn ist das iPhone Air (l.) im Vergleich zum iPhone 17 (r.) (© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro und Pro Max in Cosmic Orange (© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro in allen drei Farben

Das iPhone 17 überzeugt wie auch seine Vorgängermodelle durch sein kompaktes Design (6,3 Zoll) und die hervorragende Ausstattung. Im Vergleich zum Pro- und Pro Max ist es deutlich günstiger, macht jedoch kleine Abstriche in fast allen Belangen. Anstelle einer Dreifach-, gibt es nur "nur" eine Dualkamera, die Akkulaufzeit ist etwas schwächer und auch der Chip ist etwas weniger kraftvoll. Es ist daher die richtige Wahl für alle, die ein vergleichsweise günstiges und kompaktes iPhone suchen.

Die Wahl zwischen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max entscheidet sich hauptsächlich darüber, ob ihr ein kleines oder ein großes iPhone bevorzugt. Das Pro-Max-Modell ist deutlich größer (6,3 vs. 6,9 Zoll). Dadurch ist es aber auch bei der Akkulaufzeit im Vorteil (bis zu 31 Std. Video­wiedergabe vs.

bis zu 37 Std. Video­wiedergabe). Es lohnt sich deshalb für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Aber natürlich fällt daher auch der Preis des iPhone 17 Pro Max etwas höher aus.

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 37,99 € Blau ab 48,49 € o2 ab 948,00 € Amazon ab 54,99 € o2 ab 48,99 € Blau ab 999,00 € Amazon ab 49,99 € Blau ab 58,00 € Congstar ab 1245,00 € Amazon ab 49,00 € Congstar ab 63,49 € o2 ab 1408,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.5 Zoll 6.3 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2622x1206 Pixel 2736x1260 Pixel 2622x1206 Pixel 2868x1320 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Maße Größe 149.6x71.5x8 mm 156.2x74.7x5.64 mm 163.4x78x8.8 mm 163.4x78x8.8 mm Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Alu / Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Cosmic Orange, Tiefblau, Silber Gewicht 177 g 165 g 204 g 231 g Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A19 A19 Pro (5-Core GPU) Apple A19 Pro Apple A19 Pro Taktrate bis zu 4.26 GHz bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz Bis zu 4.26 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 / 1048 GB 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB Akkuleistung 3692 mAh Kapazität 3149 mAh Kapazität 3988 mAh Kapazität 4823 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h Videowiedergabe: Bis zu 37 h Wireless Charging Ja (25 W) h Ja (20 W) h Ja (25 W) h Ja (25 W) h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) iOS 26 (ab Werk) Update-Zeitraum Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030 Mindestens bis 2030 Kamera Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) 48 (Weitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP (4x-Tele) 48 (Weitwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) + 48 (4x-Tele) Frontkamera 18 MP 18 MP 18 MP 18 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C microSD Nein Nein Nein Nein Dual-SIM Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 949 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP)

