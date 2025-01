Apple könnte bei seiner kommenden iPhone-17-Serie ein Problem der Vorgänger lösen: Überhitzung. Neuesten Gerüchten zufolge sollen erstmals alle Modelle – vom iPhone 17 bis hin zum iPhone 17 Pro Max – mit einer verbesserten Kühlung ausgestattet werden. Damit könnte Apple ein Ärgernis in den Griff bekommen, das einige Nutzer seit dem iPhone 15 Pro plagt.

Mehrere Medien berichteten darüber: Intensive Aufgaben ließen das iPhone 15 Pro teilweise so warm werden, dass es unangenehm in der Hand lag. Apple reagierte mit dem iPhone 16 Pro und Pro Max, die durch den Einsatz von Graphen-Schichten bereits eine bessere Wärmeverteilung erreichen. Doch bei der kommenden iPhone-17-Reihe könnte Apple noch einen Schritt weiter gehen und die Kühlung weiter optimieren – via Vapor-Chamber.

Ist das Hitzeproblem wirklich groß? Wir erinnern uns gut an die Berichte rund um das Hitzeproblem des iPhone 15 Pro. Allerdings konnten wir das Ganze bislang noch nicht nachvollziehen. Selbst nach stundenlangen Gaming-Sessions hielt sich die Hitzeentwicklung bei uns in Grenzen. Offenbar betrifft das Problem also nur einige Nutzer oder ganz rechenintensive Tasks, die noch über der Auslastung eines 3D-Games liegen.

Vapor-Chamber für alle iPhone 17-Modelle?

Bereits im August 2024 hatte der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass ausschließlich das iPhone 17 Pro Max mit der Vapor-Chamber-Technologie ausgestattet sein würde. Dabei handelt es sich um ein Kühlsystem, bei dem eine mit Flüssigkeit gefüllte Vakuumkammer die entstehende Wärme aufnimmt und effektiv verteilt. Allerdings widerspricht ein neuer Bericht von MyDrivers dieser Einschätzung. Demnach könnten alle Modelle der iPhone-17-Serie – also auch das iPhone 17, 17 Air und 17 Pro – von der verbesserten Kühlung profitieren.

Die Technologie selbst ist in der Smartphone-Welt keine Neuheit. Hersteller wie Samsung, Google und OnePlus setzen bereits auf Vapor-Chambers, um ihre Geräte auch bei intensiver Nutzung kühl zu halten. Apple könnte mit diesem Schritt also lediglich aufholen, aber für die Nutzer wäre es ein großer Gewinn. Besonders für Gamer oder Nutzer, die viel mit anspruchsvollen Apps arbeiten, könnte dies das iPhone 17 zu einer attraktiveren Wahl machen.

Was erwartet uns im September?

Wie so oft bleiben die Gerüchte um neue iPhone-Modelle bis zur offiziellen Enthüllung unbestätigt. Ob die gesamte iPhone-17-Serie tatsächlich mit der Vapor-Chamber-Technologie ausgestattet wird, erfahren wir wohl erst im September 2025, wenn Apple seine nächste Flaggschiff-Reihe vorstellt. Wir tippen auf den 9. September als Keynote-Termin.

