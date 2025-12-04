Eigentlich sind die Kameras des iPhone 17 Pro (Max) in vielerlei Hinsicht ein Upgrade zu den Vorgängermodellen und auf absolutem Top-Niveau. Es gibt aber einen ärgerlichen Nachteil.

Wenn ihr ein iPhone 17 Pro oder 17 Pro Max besitzt, ist es euch vielleicht auch bereits aufgefallen: Bei Porträt-Fotos ist der Nachtmodus nicht anwählbar. Wir glaubten zunächst an eine Änderung, die auf iOS 26 zurückzuführen ist. Doch wie jetzt aus einem offiziellen Support-Dokument hervorgeht, ist dies nicht der Fall. Denn auf den Pro-Modellen der vergangenen vier Jahre steht die Funktion weiterhin zur Verfügung. Ausgerechnet die brandneuen Edel-iPhones unterstützen sie demnach nicht.

Warum ist das ärgerlich?

Die Kombination aus Porträt- und Nachtmodus ermöglicht auch im Dunkeln künstlerische Bilder mit Bokeh-Effekt. Besonders spannende Ergebnisse lassen sich damit beispielsweise erzielen, wenn sich im eigentlich dunklen Hintergrund einzelne Lichtquellen befinden und durch den Bokeh-Effekt verschwimmen. Low-Light-Porträtfotos sind zwar immer noch möglich. Aber ohne den Nachtmodus sind sie teilweise einfach zu dunkel.

Warum Apple dieses Feature beim iPhone 17 Pro (Max) entfernt hat, ist unklar. Es wäre überraschend, wenn es an der Kamera-Hardware oder am neuen Chipsatz liegen würde. Sollte dies nicht der Fall sein, ließe sich das Problem mit einem künftigen iOS-Update ausmerzen. Wie wahrscheinlich das ist, hängt wohl auch vom Feedback der Nutzer ab.

Aufgefallen ist das Kamera-Problem einem Reddit-Nutzer bereits vor einem Monat. Der begrenzten Anzahl an Kommentaren nach zu urteilen, scheinen bislang nicht allzu viele Besitzer der neuen Pro-Modelle das Feature zu vermissen. Ich persönlich habe es bei älteren Pro-Modellen aber gern genutzt.

Eigentlich top: Die Kamera des iPhone 17 Pro

Abgesehen von dem ärgerlichen Downgrade können wir euch die Kamera des iPhone 17 Pro (Max) wärmstens ans Herz legen. Apple hat den neuen Modellen eine bessere Telelinse und eine neue Frontkamera spendiert. Und im renommierten DxOMarking-Ranking liegt das iPhone 17 Pro vor direkten Konkurrenten wie dem Galaxy S25 Ultra oder dem Pixel 10 Pro XL. Foto-Enthusiasten liegen hier also eigentlich goldrichtig, wenn sie den kleinen Nachteil verschmerzen können.

