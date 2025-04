Gerade erst gab es Preis-Entwarnung für das iPhone 17: Offenbar macht die US-Regierung für Smartphones eine Ausnahme bei Zöllen. Schon droht aber die nächste mögliche Kostenexplosion: Aktuell ist beim iPhone 18 mit einer Preiserhöhung zu rechnen. Aber aus einem ganz anderen Grund.

Das Unternehmen TSMC stellt für Apple die hauseigenen Chipsätze her. So wird der Hersteller aus China wohl auch den Antrieb des iPhone 18 stellen, der vermutlich den Namen A20 tragen wird. Dieser soll im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Das Problem: Laut dem Experten Digital Chat Station (via Weibo) soll TSMC den Preis für diese 2-nm-Chips anziehen.

Damit würden die Herstellungskosten von Apple für die iPhone-18-Reihe (erscheint voraussichtlich im Herbst 2026) steigen. Und als Konsequenz heraus ist es durchaus möglich, dass der Verkaufspreis ebenso ansteigt. Wie stark sich das Ganze auf die Höhe des Preises auswirken könnte, ist aber bislang noch nicht einschätzbar.

Klar wäre hingegen: Die Erhöhung würde nicht nur Smartphones betreffen. Auch andere Hersteller lassen bei TSMC fertigen. Und Apple bekommt von dem Unternehmen auch weitere Chips, z.B. für iPads. Die Preiserhöhung würde also Smartphones, Tablets und mehr von diversen Marken treffen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1049 € Amazon

Unsicherheit am Markt. Steigende Kosten, wechselnde Zollgebühren

Generell herrscht für Nutzer gerade eine sehr unsichere Zeit. Die US-Regierung schiebt Zölle rauf und runter, macht dabei auch Ausnahmen – bei denen unklar ist, ob sie auch bestehen bleiben. Dadurch lässt sich Stand jetzt schwer vorhersagen, wie sich die Preise für das iPhone 17 und iPhone 18 entwickeln werden. Aktuell können wir lediglich abwarten.

Auch wenn die Herstellungskosten von Apple steigen und Zölle für weitere Unkosten sorgen: Es ist nicht klar, ob das Unternehmen diese Erhöhung 1:1 an die Nutzer weitergibt. Als Donald Trump beispielsweise seine hohen Zölle ursprünglich einführte, rechneten erste Experten vor, dass dadurch schon das Standard-iPhone-17 über 1000 Euro kosten könnte. Ein iPhone 17 Pro Max könnte sogar die 2000er-Grenze durchbrechen. Aber auch Apple dürfte wissen, dass die beliebten Smartphones mit so einem Preispunkt schwer verkäuflich werden dürften.

Bei allen Entwicklungen ist eine Preiserhöhung also noch nicht in Stein gemeißelt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht