Kaum ist das iPhone 17 Pro auf dem Markt, sickern erste Informationen zum Nachfolger durch. Demnach könnte das iPhone 18 Pro eine transparente Rückseite und ein Punch-Hole für die Frontkamera bekommen.

Erfahren haben will das der bekannte Leak-Experte Digital Chat Station. In einem Beitrag auf der chinesischen Plattform Weibo berichtet er über die "iPhone-18-Pro-Reihe" – also das nächste Pro- und Pro-Max-Modell. Das "Back Cover" der beiden Handys beinhalte ein transparentes Design. Nähere Details nennt er dazu nicht. Am meisten Sinn ergibt für uns jedoch, dass damit die Ladefläche gemeint ist, die bei aktuellen Modellen etwa zwei Drittel der Rückseite einnimmt.

So spannend könnte der neue Look werden

Die transparente Rückseite könnte den Two-Tone-Look der aktuellen Modelle ersetzen, der nicht bei jedem gut ankommt. Besonders auffällig ist dieser beim silbernen iPhone 17 Pro, das eine weiße Ladefläche besitzt. Allerdings wäre der kolportierte Clear-Look für das iPhone 18 Pro womöglich noch auffälliger.

Etwa, wenn dadurch die internen Komponenten sichtbar wären wie in unserem Aufmacherbild. Dieses berücksichtigt auch bereits die mutmaßlichen neuen Farben für das iPhone 18 Pro. Gerüchten zufolge werden die kommenden Pro-Modelle in einem dunklen Violett, Burgunderrot und einem Kaffee-Farbton zur Auswahl stehen. Wir sind gespannt, ob sich das tatsächlich bewahrheitet. In Kombination mit der transparenten Rückseite wäre den Geräten so maximale Aufmerksamkeit gewiss.

Punch-Hole-Kamera für das iPhone 18 Pro

Ebenfalls spannend: Laut Digital Chat Station soll das iPhone 18 Pro ein Punch-Hole für die Frontkamera bekommen. Diese wäre dann wie bei Android-Flaggschiffen in einer kleinen runden Öffnung untergebracht, was mehr Platz für die Bildfläche ließe als aktuell. Zumindest theoretisch, denn ob Apple sich damit auch von der eingeblendeten Dynamic Island verabschieden würde, ist unklar.

Die breite schwarze Pille ist aktuell fest in iOS integriert und dient iPhones als interaktives Anzeige-Element. Gerüchte zu einem Punch-Hole für das iPhone 18 Pro gibt es bereits seit längerem. Eines davon besagt, dass es links oben im Display Platz nehmen soll – ein Anblick, an den man sich sicherlich erst mal gewöhnen müsste.

