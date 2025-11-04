Gerade erst hat Apple mit dem iPhone 17 Pro für Aufsehen gesorgt – vor allem wegen des neuen Designs und frischer Farben wie "Cosmic Orange". Doch die Farbpalette könnte sich schon bald wieder ändern. Ein bekannter Leaker aus China will erfahren haben, dass das iPhone 18 Pro in gleich drei neuen Farbtönen erscheinen soll.

Laut dem Weibo-Nutzer "Digital Chat Station" soll Apple für die kommende Pro-Serie die Farben Braun, Lila und Burgunderrot testen. Je nach Übersetzung könnten die Töne auch unter Namen wie "Coffee" oder "Wine Red" auftauchen – Apple ist schließlich bekannt dafür, Farbbezeichnungen gern etwas kreativer zu gestalten.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr

✓ 39,00 € Anzahlung

ab 59,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1299,00 € Amazon

Kein Schwarz mehr beim iPhone 18 Pro?

So spannend die neuen Farben klingen, so sehr dürfte eine Entscheidung einige Fans enttäuschen: Angeblich verzichtet Apple beim iPhone 18 Pro auf einen echten schwarzen Farbton. Wer also klassische, dunkle Geräte bevorzugt, könnte leer ausgehen. Zwar ersetzt aktuell das "Deep Blue" des iPhone 17 Pro den schwarzen Look, doch ein echtes Schwarz sucht man in Apples Palette seit Kurzem vergeblich.

Noch handelt es sich um frühe Gerüchte – bis zum Start der neuen Modelle ist es schließlich noch ein gutes Stück hin. Der Launch des iPhone 18 Pro wird voraussichtlich im September 2026 stattfinden, also im gewohnten Zeitfenster.

Was bisher über das iPhone 18 Pro bekannt ist

Abgesehen von den Farbleaks ist noch wenig über Apples nächstes Pro-Modell bekannt. Die aktuelle Generation – also das iPhone 17 Pro – ist erst seit Kurzem erhältlich und markiert mit Farben wie "Cosmic Orange", "Deep Blue" und "Silver" bereits einen mutigen Schritt weg vom klassischen Look der Vorgänger.

Wie stark Apple diesen Stilwechsel fortsetzt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Wenn die Gerüchte stimmen, könnte das iPhone 18 Pro mit seinem neuen Farbmix wieder für Gesprächsstoff sorgen – auch wenn der Abschied von Schwarz für viele wohl ein kleiner Dämpfer wäre. Bis dahin heißt es: abwarten, was Apple tatsächlich aus dem Farbtopf zieht.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht