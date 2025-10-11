Ihr seid euch nicht sicher, ob sich das iPhone 17 lohnt? Wir können euch versichern: Ja, und zwar so sehr wie schon lange kein Apple-Standardmodell mehr. Das iPhone 17 ist herstellerübergreifend einer der besten Deals in der Oberklasse. Verrückt, oder?

Warum also lohnt sich das iPhone 17 mehr als frühere Modelle? Schließlich sieht es seinem Vorgängermodell doch zum Verwechseln ähnlich. Wir haben die besten Argumente für das neue Apple-Handy für euch gesammelt.

Inhaltsverzeichnis

Der neue Premium-Standard Apple iPhone 17 Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 37,99 € Blau ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 44,99 € o2 Einzelkauf ohne Tarif ab 949,00 € Amazon

Grund 1: Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Wer hätte das gedacht? Mit dem iPhone 17 bietet ausgerechnet Apple das vielleicht beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Oberklasse. Der Hersteller hat die Ausstattung seines Standardmodells so verbessert, dass es direkte Konkurrenten wie das Galaxy S25 oder das Google Pixel 10 in vielen Bereichen übertrifft.

Gleichzeitig hat Apple den Speicher bei der günstigsten Version auf 256 GB aufgestockt. Und siehe da: Mit dieser – für die meisten Nutzer sinnvollsten Konfiguration –kostet das Apple-Handy weniger als das Galaxy S25 und das Pixel 10 zum Release. Heißt: Das iPhone 17 lohnt sich nicht nur. Es ist einer der besten Deals im Premium-Bereich.

Grund 2: Endlich ein 120-Hz-Display

Das iPhone 17 ist Apples erstes Standardmodell mit 120-Hz- bzw. ProMotion-Display. Dass Apple bei älteren Modellen darauf verzichtet hat, war für anspruchsvolle Nutzer ein KO-Kriterium und alleine bereits Grund genug, zu einem der Pro-Modelle zu greifen.

Aber auch Normalos werden das 120-Hz-Display lieben: Es macht Animationen superflüssig und verlängert die Akkulaufzeit, da es bei statischen Inhalten auf 1 Hz herunterregeln kann. Apple scheint das gleiche exzellente Display wie beim iPhone 17 Pro zu verwenden. Wegen des Bildschirms alleine lohnt es sich also nicht mehr, zum Pro-Modell zu greifen.

Grund 3: Gute Akkulaufzeit

Ein weiterer Grund, wegen dem sich das iPhone 17 lohnt, ist die gute Akkulaufzeit. Es ist – trotz kleinerem Akku – weitaus ausdauernder als beispielsweise das Galaxy S25 oder das Google Pixel 10. Und auch das iPhone 16 zieht im Akku-Vergleich mit dem iPhone 17 den Kürzeren.

Grund 4: Starke Leistung

Zwar hat das iPhone 17 nicht Apples stärksten Chipsatz bekommen. Doch auch der A19 macht es zu einem der schnellsten Handys auf dem Markt. Selbst anspruchsvolle Mobile Games laufen flüssig und Multitasking ist ebenfalls kein Problem. Genauso wenig wie KI: Als aktuelles iPhone unterstützt das iPhone 17 alle Features von Apple Intelligence.

Grund 5: Die beste Selfie-Kamera auf dem Markt?

Das iPhone 17 hat wie die anderen neuen iPhones eine stark verbesserte Selfie-Kamera bekommen. Ihr neuer, quadratischer Bildsensor ermöglicht ein praktisches Feature: Ihr könnt jetzt Selfies im Querformat knipsen, ohne das Handy selbst auch querzuhalten. Ihr schaltet einfach über einen Button in den Landscape-Modus. Wenn Freunde für ein Gruppen-Selfie mit ins Sichtfeld der Kamera huschen, schaltet das iPhone 17 sogar automatisch auf das Querformat um.

Grund 6: Kein ScratchGate

Die Pro-Modelle sind durch ihren neuen Aluminium-Unibody auf der Rückseite sehr anfällig für Kratzer – besonders im Bereich der Kamera. Bei der Wahl einer Hülle für das iPhone 17 Pro (Max) solltet ihr deshalb am besten auf ein Kamera-Cover achten. Das Standardmodell hat das beschriebene Problem nicht: Seine Kamera ist mit schützendem Glas überzogen. Dadurch seid ihr bei Hüllen für das iPhone 17 weniger eingeschränkt – oder könnt es sogar mal ohne Case nutzen, ohne direkt dicke Kratzer befürchten zu müssen.

Grund 7: Viel besser als das iPhone 16e

Es gibt ein aktuelles Apple-Handy, das noch günstiger ist als das Standardmodell. Doch das iPhone 16e ist kein Vergleich zum iPhone 17. Ihm fehlt das wichtige 120-Hz-Display, sein Display ist kleiner, der Chipsatz langsamer, die Kamera deutlich schlechter und das Design altbacken. Auch die bereits erwähnte neue Selfie-Kamera gibt es beim iPhone 16e nicht, ebenso wenig wie schnelles kabelloses Aufladen per MagSafe.

Spart also nicht am falschen Ende. Investiert lieber ein wenig mehr und ihr bekommt mit dem iPhone 17 ein Gerät, das nicht nur deutlich besser ist als das 16e – sondern sogar dem 17 Pro nahekommt.

Bonus-Grund: Das iPhone 18 kommt erst 2027

Das iPhone 17 lohnt sich auch deshalb, weil sich Folgendes nicht lohnt: das Warten auf das iPhone 18. Denn nach aktuellem Stand wird der Nachfolger des iPhone 17 nicht 2026, sondern erst 2027 erscheinen. Kommendes Jahr sollen dagegen "nur" ein neues iPhone Air, neue Pro-Modelle und das gänzlich neue iPhone Fold auf den Markt kommen. Das iPhone 18 startet demnach erst im Frühjahr 2027. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass Apple sein Standardmodell noch mal so stark aufbohrt wie das iPhone 17.

