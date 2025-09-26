iPhone 17 vs. 16e: Die günstigsten iPhones im Vergleich

Wer ein günstiges aktuelles Apple-Handy sucht, hat zwei Optionen: das iPhone 17 und das iPhone 16e. Wo liegen die Unterschiede und welches Modell ist die bessere Wahl? Unser großer Vergleich liefert eine klare Antwort.
Wichtigste Unterschiede
- Das iPhone 17 ist klar überlegen
- Es hat ein größeres und viel besseres Display mit 120 Hz
- Es ist leistungsstärker
- Die Kamera des iPhone 17 ist deutlich besser
- Seine Selfie-Kamera ebenfalls
- Das iPhone 17 hat die bessere Akkulaufzeit
- Es lädt mit und ohne Kabel schneller auf
- Das iPhone 16e unterstützt MagSafe nicht
- Es ist kompakter und günstiger
- Einzelkauf ohne Tarif
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Apple
|
Apple
|Modell
|
iPhone 17
|
iPhone 16e
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.1 Zoll
|Auflösung
|2622x1206 Pixel
|2532x1170 Pixel
|Pixeldichte
|460 ppi
|457 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|60 Hz
|Display-Schutz
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield
|Maße Größe
|149.6x71.5x8 mm
|146.7x71.5x7.8 mm
|Material
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
|Schwarz, Weiß
|Gewicht
|177 g
|167 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Apple A19
|A18
|Taktrate
|bis zu 4.26 GHz
|4.04 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Obere Mittelklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|128/512/256 GB
|Akkuleistung
|3692 mAh Kapazität
|4005 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 30 h
|Videowiedergabe: Bis zu 26 h
|Wireless Charging
|Ja (25 W) h
|Ja (7,5 W) h
|Sicherheit
|Face ID
|Face ID
|Betriebssystem
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 18 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Mindestens bis 2030
|Mindestens bis 2030
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
|48
|Frontkamera
|18 MP
|12 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 949 Euro (UVP)
|Ab 699 Euro (UVP)
Design: Modern vs. Retro
Mit ihren flachen Kanten und abgerundeten Ecken sehen sich iPhone 17 und 16e ein wenig ähnlich. Allerdings ist Ersteres ein gutes Stück größer, etwas dicker und 10 g schwerer. Schaut man genauer hin, offenbaren sich zudem Unterschiede beim Kamera-Design: Das iPhone 17 besitzt hinten eine Linse mehr und seine Frontkamera befindet sich in der pillenförmigen Dynamic Island.
Beim iPhone 16e setzt Apple dagegen noch auf die breitere Notch. Deshalb und durch seine deutlich dünneren Display-Ränder sieht das iPhone 17 sowohl moderner als auch noch etwas hochwertiger aus. Wer sich für Standardmodell entscheidet, hat außerdem mehr Farben zur Auswahl als beim iPhone 16e, das es nur in Schwarz und Weiß gibt.
Display: iPhone 17 in einer anderen Liga
Sein 6,3 Zoll großes Display ist ein immenser Vorteil des iPhone 17. Es ist nicht nur größer als der 6,1-Zoll-Screen des iPhone 16e, sondern hat diesem auch Apples ProMotion-Technologie voraus. Das ermöglicht eine variable Bildwiederholrate (1-120 Hz), die – je nach Inhalt – für besonders flüssige Animationen oder einen niedrigeren Stromverbrauch sorgt.
Zudem ist das Super Retina XDR Display des iPhone 17 mit einer Antireflex-Beschichtung für weniger Spiegelungen versehen. Und auch das war noch nicht alles: Dank Ceramic Shield 2 ist das Display des iPhone 17 weniger anfällig für Kratzer.
Kamera-Vergleich: iPhone 17 vs. 16e
Auch die Kamera des iPhone 17 ist deutlich besser als ihr Pendant beim iPhone 16e. Auffälligster Unterschied: Das Standardmodell hat eine Linse mehr. Dabei handelt es sich um eine 48-MP-Ultraweitwinkellinse für weitläufige Aufnahmen, kreative Perspektiven und Makro-Aufnahmen.
iPhone 17: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
Dem iPhone 16e fehlt ein solches Objektiv – und auch seine Hauptlinse ist schlechter. Zwar löst diese wie beim iPhone 17 mit 48 MP auf. Doch der Bildsensor ist deutlich kleiner, was eine generell schwächere Bildqualität und mehr Rauschen bedeutet. Besonders bemerkbar macht sich das bei Fotos im Dunkeln.
iPhone 16e: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/2,55"-Sensor, OIS
- 12-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
Auch was die Frontkamera anbelangt, kommt das iPhone 16e nicht an das iPhone 17 heran. Dessen höher auflösende Selfie-Kamera ist komplett neu entwickelt und mit einem quadratischen Bildsensor ausgestattet. Dadurch müsst ihr das iPhone 17 nicht querhalten, um im Landscape-Format zu fotografieren. Das macht beispielsweise Selfies mit Freunden deutlich komfortabler.
Leistung: iPhone 17 stärker
Sowohl iPhone 17 als auch iPhone 16e sind mit flotten Chipsätzen ausgestattet. Der A19 im iPhone 17 bietet jedoch noch etwas mehr Rechen- und Grafik-Leistung als der A18 im iPhone 16. Mit 8 GB RAM ist der Arbeitsspeicher jeweils gleich groß. Und auch die KI-Funktionen von Apple Intelligence sind bei beiden Handys mit an Bord.
Akkulaufzeit und Aufladen
iPhone 16e und 17 sind zwei erfreulich ausdauernde Smartphones. Laut Hersteller kann das iPhone 17 Videos bis zu 30 Stunden am Stück wiedergeben. Das iPhone 16e kommt dabei auf ebenfalls gute 26 Stunden Akkulaufzeit.
Die Akkukapazität des iPhone 17 beträgt 3692 mAh. Das iPhone 16e kommt auf 4005 mAh. Dass das Standardmodell dennoch die bessere Akkulaufzeit hat, liegt an seinem effizienteren Chip und dem LTPO-Display.
Auch beim Aufladen hat das iPhone 17 die Nase vorn. Für 50 Prozent Akkustand benötigt es dank Fast Charging mit rund 40 W gerade mal 20 Minuten – und damit 10 Minuten weniger als das iPhone 16e (ca. 20 W).
Wireless Charging ist beim iPhone 17 ebenfalls deutlich schneller. Denn dank MagSafe lädt es kabellos mit bis zu 25 W. Das iPhone 16e unterstützt nur Qi und muss sich deswegen mit maximal 7,5 W begnügen.
Preise im Vergleich
Das iPhone 16e ist das günstigste aktuelle Apple-Handy und bei Apple direkt ab 699 Euro erhältlich. Das sind 250 Euro Preisunterschied zum iPhone 17, das erst ab 949 Euro den Besitzer wechselt und – anders als das 16e – aktuell auch bei Drittanbietern nicht günstiger ist.
Allerdings bringt das iPhone 17 in der günstigsten Variante auch doppelt so viel Speicher mit wie das iPhone 16e. Vergleicht man die Konfigurationen mit 256 GB bei Apple, liegen die Geräte etwas näher beieinander. Zieht man Amazon und Co. hinzu, geht die Schere wieder weiter auseinander:
Preise für das iPhone 17
- 256 GB: 949 Euro (Amazon)
- 512 GB: 1199 Euro (Amazon)
Preise für das iPhone 16e
- 128 GB: ca. 615 Euro (Amazon)
- 256 GB: ca. 7o9 Euro (Amazon)
- 512 GB: ca. 939 Euro (Amazon)
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.