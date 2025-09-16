Wie schlägt sich das iPhone Air im Vergleich zum iPhone 17? Wir verraten euch alle Unterschiede zwischen dem superdünnen iPhone und dem Standardmodell – und geben euch eine Kaufempfehlung.
Wichtigste Unterschiede
- Das iPhone Air ist viel dünner und leichter
- Sein Rahmen besteht aus Titan statt aus Alu
- Das iPhone Air hat ein größeres Display
- Es ist leistungsstärker (A19 Pro vs. A19)
- Das iPhone Air hat keinen SIM-Kartenslot (eSIM-only)
- Nur das iPhone 17 hat eine Ultraweitwinkel-Kamera
- Das iPhone 17 bietet mehr Akkulaufzeit
- Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: iPhone 17
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Apple
|
Apple
|Modell
|
iPhone Air
|
iPhone 17
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.5 Zoll
|6.3 Zoll
|Auflösung
|2736x1260 Pixel
|2622x1206 Pixel
|Pixeldichte
|460 ppi
|460 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|1 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|Ceramic Shield 2
|Ceramic Shield 2
|Maße Größe
|156.2x74.7x5.64 mm
|149.6x71.5x8 mm
|Material
|Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen)
|Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau
|Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
|Gewicht
|165 g
|177 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|A19 Pro (5-Core GPU)
|Apple A19
|Taktrate
|bis zu 4.26 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 / 1048 GB
|256 / 512 GB
|Akkuleistung
|3149 mAh Kapazität
|3692 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Videowiedergabe: Bis zu 27 h
|Videowiedergabe: Bis zu 30 h
|Wireless Charging
|Ja (20 W) h
|Ja (25 W) h
|Sicherheit
|Face ID
|Face ID
|Betriebssystem
|iOS 26 (ab Werk)
|iOS 26 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
|Bis ca. 2032 (keine offizielle Angabe)
|Kamera
|Hauptkamera
|48 (Weitwinkel)
|48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
|Frontkamera
|18 MP
|18 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|Nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 1199 Euro (UVP)
|Ab 949 Euro (UVP)
Design: Der Trumpf des iPhone Air
Hauptgrund, das iPhone Air zu kaufen, ist sein beeindruckendes Slim-Design. Tatsächlich handelt es sich um das dünnste iPhone, das Apple bislang gebaut hat. Wenn man die hervorstehende Kamera nicht berücksichtigt, ist das iPhone Air gerade mal 5,6 mm dick. Zum Vergleich: Das keinesfalls klobige iPhone 17 kommt auf 8 mm. Darüber hinaus ist das iPhone Air höher und breiter, aber etwas leichter (165 vs. 177 g).
Doch nicht nur im Größenvergleich zeigen sich Unterschiede. Auch das für den Rahmen verwendete Material variiert. Beim iPhone Air setzt Apple auf Titan, beim iPhone 17 aus Aluminium. Und: Während sich das Kameramodul auf der Rückseite beim iPhone Air über die gesamte Breite zieht, ist es beim iPhone 17 wesentlich kleiner und vertikal ausgerichtet. Die Farben für das iPhone Air unterscheiden sich ebenfalls von jenen für das iPhone 17.
Kein SIM-Kartenslot für das iPhone Air
Während Apple den SIM-Kartenslot in den USA bei allen aktuellen iPhones weglässt, hat es in Deutschland nur ein Modell erwischt: Das iPhone Air akzeptiert keine physischen SIM-Karten und setzt daher zwingend eine eSIM voraus. Nur so konnte Apple offenbar das superdünne Gehäuse realisieren.
Display: iPhone Air trifft Sweet Spot
Mit einer Diagonale von 6,5 Zoll trifft das iPhone Air die goldene Mitte zwischen dem iPhone 17 bzw. 17 Pro (jeweils 6,3 Zoll) und dem 17 Pro Max (6,9 Zoll). Damit bietet es einen guten Kompromiss aus großem Display und Handlichkeit. Bislang hat Apple eine solche Zwischengröße gefehlt.
In technischer Hinsicht sind die beides OLED- bzw. Super Retina XDR Displays quasi identisch. Die höhere Auflösung des iPhone Air relativiert sich durch die größere Bildfläche, sodass die Anzeige jeweils gleich scharf wirkt (460 ppi). Zudem handelt es sich in beiden Fällen um ProMotion Displays mit LTPO-Technologie.
Ihre Bildwiederholrate bewegt sich je nach Inhalt zwischen 1 und 120 Hz, was Animationen superflüssig wirken lässt und Strom spart. Darüber hinaus erwarten euch jeweils eine Antireflexbeschichtung und bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit. Kurz gesagt: zwei absolute Top-Displays, an denen es nichts auszusetzen gibt.
Kamera-Vergleich: iPhone Air vs. iPhone 17
Ein Unterschied, der auf den ersten Blick erkennbar ist: Das iPhone Air hat eine Linse weniger. Es muss auf das Ultraweitwinkelobjektiv des iPhone 17 verzichten, besitzt aber die gleiche Hauptlinse. In der Praxis bedeutet das in den meisten Fällen eine identische und gute Foto- bzw. Video-Qualität.
Ohne Ultraweitwinkel hat das iPhone Air allerdings Nachteile bei weitläufigen Motiven wie Landschaften oder Architektur. Und auch bei Gruppenfotos kann es schnell eng werden. In einigen Situation lässt sich dieses Problem durch ein paar Schritte zurück lösen. Den dramatisch verzerrten Look, der Ultraweitwinkelaufnahmen auszeichnet, bekommt ihr so allerdings nicht hin.
iPhone Air: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
iPhone 17: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,56"-Sensor, OIS
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 18-MP-Frontkamera: f/1.9, Face ID, OIS
Die Selfie-Kamera von iPhone Air und iPhone 17 ist identisch. Das ist gut so, denn Apple hat die Frontlinse dieses Jahr stark verbessert. Dank quadratischem Sensor und höherer Auflösung sind Selfies im Landscape-Format jetzt auch möglich, ohne das Handy querzuhalten.
Leistung: iPhone Air mit A19 Pro
Das schnellere Handy ist das iPhone Air. Verantwortlich dafür ist der A19 Pro Chip, den Apple hier mit 5-Core-GPU verbaut. Das iPhone 17 hat den etwas weniger schnellen, aber immer noch enorm sehr starken A19 bekommen. Beide Smartphones sind sehr leistungsstark und dürften nur äußert selten an ihre Grenzen kommen. Den Arbeitsspeicher gibt Apple nicht an. Aus Berichten ist jedoch bekannt: iPhone 17 und iPhone Air sind mit 8 GB RAM ausgestattet.
Akkulaufzeit und Aufladen
Der größte Vorteil des iPhone 17 ist seine längere Akkulaufzeit. Laut Apple hält es bei der Videowiedergabe bis zu 30 Stunden durch. Zum Vergleich: Im gleichen Anwendungsszenario kommt das iPhone Air auf eine Akkulaufzeit von 27 Stunden, das ältere iPhone 16 auf 22 Stunden.
Die jeweiligen EU-Energielabel lassen den Ausdauerunterschied zwischen den beiden Duellanten kleiner erscheinen: 41 Stunden Laufzeit "pro Zyklus" für das iPhone 17 und 40 Stunden für das iPhone Air. Die Akkukapazität ist darauf beim iPhone 17 mit 3692 mAh angegeben, beim iPhone 17 betrage sie 3149 mAh.
Zumindest auf dem Papier ist die Akkulaufzeit des iPhone Air nicht nur besser als befürchtet, sondern mehr als solide. Dass Apple jedoch eine Powerbank speziell für das iPhone Air vorgestellt hat, ist zumindest ein Grund, skeptisch zu sein.
So oder so hat das iPhone 17 im Akku-Vergleich die Nase vorn, auch bei der Ladegeschwindigkeit: In nur 20 Minuten lässt es sich zu 50 Prozent aufladen, wenn ihr das neue 40-W-Ladegerät von Apple verwendet. Das iPhone Air braucht dafür 30 Minuten und ein 20-W-Netzteil.
Kabellos via MagSafe sind beide Geräte in einer halben Stunde halbvoll. Allerdings lädt das iPhone 17 hier mit bis zu 25 W, das iPhone Air "nur" mit 20 W.
Preise im Vergleich
Mit einer UVP von 949 Euro ist das iPhone 17 um einiges günstiger als das iPhone Air, das Apple erst am 1199 Euro anbietet. Damit spricht das Preis-Leistungs-Verhältnis klar für das Standardmodell. Hier seht ihr, wie viel ihr für die einzelnen Konfigurationen bezahlen müsst:
Preise für das iPhone Air
- 256 GB: 1199 Euro
- 512 GB: 1449 Euro
- 1 TB: 1699 Euro
Preise für das iPhone 17
- 256 GB: 949 Euro
- 512 GB: 1199 Euro
