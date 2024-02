iPhone Fold soll bekanntes Apple-Produkt ersetzen

Zusammenfassung:

Apple arbeitet an einem faltbaren Gerät mit Samsung-Display

Das Foldable soll das iPad mini ersetzen und zwischen 7 und 8 Zoll groß sein

Ein möglicher Release ist 2027, zum 20. iPhone-Jubiläum

Schon lange gibt es Gerüchte rund um ein iPhone Fold. Und wenn es kommt, geht ein anderes Gerät: Offenbar will Apple einen alten Bekannten für das Foldable komplett vom Markt nehmen. Und das schon in wenigen Jahren.

Apple arbeitet PhoneArena zufolge an einem faltbaren Gerät, das das iPad mini ersetzen könnte. Das berichten koreanische Medien unter Berufung auf Quellen aus der Zulieferkette. Das neue Modell soll einen biegsamen Bildschirm von Samsung haben und zwischen 7 und 8 Zoll groß sein, wenn es entfaltet wird.

Gerade mit einer solchen Größe dürfte es sich um ein iPhone Fold handeln – es wäre von Apple sehr unsinnig, ein Gerät nur mit iPad-Funktionen auszustatten, wenn es zusammengefaltet den Formfaktor eines regulären iPhones hat.

Ein möglicher Zeitpunkt für die Vorstellung des faltbaren iPhones könnte das Jahr 2027 sein, wenn das iPhone sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Davon gehe zumindest die Zulieferkette von Apple aus. Möglich wäre das durchaus: Zum 10-jährigen Jubiläum des iPhones hatte Apple das iPhone X mit seinem ersten OLED-Display eingeführt, also könnte ein Jahrzehnt später ein faltbares Gerät nicht ausgeschlossen sein.

iPhone Fold statt iPad mini: Aus guten Gründen?

Der Markt für kleine Tablets ist in den letzten Jahren geschrumpft, da immer mehr Nutzer zu größeren Smartphones oder Laptops greifen. Mit einem faltbaren iPhone könnte Apple versuchen, das Segment wiederzubeleben. Damit würde das Unternehmen die zahlreichen Funktionen eines Smartphones mit der komfortablen Größe eines Tablets bündeln – das kann ein durchaus attraktiveres Paket darstellen als ein kleines iPad.

Wir sind jedenfalls gespannt, ob Apple das erste eigene Foldable wirklich zum 20. Geburtstag der iPhone-Reihe veröffentlichen wird. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das Unternehmen jedenfalls spät dran. Samsung wird im Jahr 2024 wohl die bereits sechste Generation seiner faltbaren Smartphones in den Handel bringen. Hier liegen die iPhone-Macher ein gutes Stück zurück.

Vielleicht müssen wir uns auch gar nicht bis zum 20. Jubiläum des iPhones gedulden: Anderen Gerüchten zufolge könnte Apple noch im Vorjahr, also 2026, ein faltbares iPad in den Handel bringen. Spannend könnte es zudem nach der Veröffentlichung eines iPhone Fold werden: Apple arbeitet angeblich auch an einen faltbaren Hybrid aus Mac und iPad, dessen Bildschirm auf ganze 20 Zoll in der Diagonalen kommt.