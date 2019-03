"Jedi: Fallen Order": EA zeigt neues Star-Wars-Spiel im April

EA arbeitet an einem neuen Star-Wars-Spiel. Detaillierte Informationen gibt es zu "Star Wars Jedi: Fallen Order" bislang aber noch nicht. Einen ersten Blick auf den Titel wird der Publisher am 13. April 2019 gewähren, wie aus dem Tweet am Ende dieser Artikel hervorgeht.

Darin schreibt EA: "Habt ihr es mitbekommen? 'Star Wars Jedi: Fallen Order' wird auf der 'Star Wars Celebration' in Chicago vertreten sein! Schaut es euch am 13. April zum ersten Mal an." Außerdem wird Matt Lantner auf der Veranstaltung über seine Arbeit an "Star Wars Battlefront II" sprechen. Der Schauspieler hat seine Stimme Anakin Skywalker in der TV-Serie "Star Wars: The Clone Wars" verliehen.

"Apex Legends"-Macher lassen hoffen

Aktuell ist über "Star Wars Jedi: Fallen Order" nur bekannt, dass es zeitlich zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt ist. Es spielt also während der "Dunklen Zeit", zu der Jedi zur Jagd freigegeben waren. Hoffnung macht, dass Respawn Entertainment für die Entwicklung zuständig ist. Das Studio zeichnet unter anderem für "Apex Legends" verantwortlich, dass das Battle-Royale-Genre belebt und einen überaus erfolgreichen Start hingelegt hat.

Das letzte Star-Wars von EA hatte lange Zeit einen harten Stand: "Star Wars Battlefront II" generierte durch ein kontroverses Lootbox-System viele negative Schlagzeilen. So schlecht wie sein Ruf ist das Multiplayer-Spektakel allerdings nicht. Boris hat in seinem Test zu "Star Wars Battlefront II" festgestellt, dass das Spiel durchaus eine Chance verdient hat.