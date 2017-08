LG V30 erscheint angeblich auch als Plus-Modell mit zusätzlichen Features

LG will am 31. August im Rahmen der IFA 2017 in Berlin das LG V30 vorstellen. Wie es nun in einem Bericht der koreanischen Webseite ETNews heißt, soll das High-End-Phablet in Begleitung eines zusätzlichen Plus-Modells erscheinen, das mit einem etwas höheren Preis und ein paar zusätzlichen Features daherkommt.

Das LG V30 soll demnach zum Release umgerechnet etwa 590 Euro kosten, während das LG V30 Plus mit umgerechnet etwa 740 Euro schon deutlich teurer zu Buche schlägt. Was genau der Käufer des kostspieligeren Plus-Modells dafür an Extras erwarten darf, ist leider nicht vollends geklärt. Eine Funktion zum kabellosen Aufladen des Smartphones sowie ein besserer Audio-Chip und 128 GB anstelle der sonst enthaltenen 64 GB internem Speicher sollen aber offenbar zu den Unterschieden gehören.

Release mit dem Galaxy Note 8

In der Grundausstattung sollen V30 und V30 Plus angeblich einen Snapdragon 835-Chipsatz, 6 GB RAM, eine Dualkamera mit 16 und 13 Megapixeln, einen 3200-mAh-Akku und einen 6-Zoll-Bildschirm besitzen. Außerdem seien die Geräte nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

In seiner Heimat Südkorea will LG das V30 sowie das V30 Plus dem Bericht zufolge schon am 15. September 2017 veröffentlichen – und damit nur zwei Wochen nach der Vorstellung in Berlin. Daran besonders spannend: Es sei das erste Mal, dass LG ein neues High-End-Gerät zeitgleich zu Samsung auf den Markt bringt. Der ebenfalls aus Südkorea stammende Konkurrent soll das Galaxy Note 8 ebenfalls am 15. September in Südkorea veröffentlichen. Wir sind gespannt, wann und ob das LG V30 sowie das V30 Plus in Deutschland erscheinen werden.