LG V30: Quad DAC und Audio-Features erklärt

Das LG V30 besitzt als Besonderheit einen Quad DAC. Mit diesem Hi-Fi-Audio-Chip soll sich die Soundqualität erhöhen. Es profitieren zwar auch Besitzer günstiger Kopfhörer und Lautsprecher von der Komponente, doch voll ausnutzen könnt Ihr die Audio-Features ohne hochwertiges Equipment nicht.

"DAC" steht für "Digital-Audio-Konverter". Dieser verwandelt einen Audio-Stream in elektrische Signale für Eure Kopfhörer. Normalerweise ist eine solche Komponente im Chipsatz eines Smartphones selbst verbaut, wie PhoneArena berichtet. Beim LG V30 kommt mit dem Quad DAC aber ein separater Chip zum Einsatz, der laut Hersteller einen bis zu fünfzig Prozent klareren Ton bietet und Euch mehr Details hören lässt.

Quad nur für Hi-Fi-Kopfhörer

Wie der Name "Quad" DAC schon sagt, besitzt das LG V30 vier "Digital-Audio-Konverter". Interessant ist dies allerdings wohl nur für Hi-Fi-Nutzer: Alle vier DACs werden verwendet, wenn Ihr Kopfhörer mit hoher Impedanz (über 50 Ohm) einsetzt. Das bedeutet, dass Euer Smartphone genügend Leistung als Verstärker besitzt, um diese Kopfhörer mit hoher Soundauflösung anzutreiben, ohne dass sie beispielsweise viel zu leise sind.

Das LG V30 bietet zudem einen Software-Equalizer, mit dem Ihr den Klang des Smartphones anpassen könnt. Die Änderungen könnt Ihr mit allen Kopfhörer-Modellen wahrnehmen. Einfluss auf den Klang sollen auch die digitalen Filter haben, jedoch dürften die Veränderungen sich hier in Grenzen halten: Durch diese Filter werden offenbar nur die hochfrequenten Audio-Störungen herausgefiltert. Laut PhoneArena hört Ihr aber womöglich keinen großen Unterschied, sodass dieses Feature wohl eher als Gimmick für audiophile Nutzer gedacht ist. Was für einen Unterschied der Quad DAC bei der Audioqualität in der Praxis ausmacht, wird sich aber erst in Tests zeigen.