Nie mehr Lieferkosten bei Lieferando: Das müsst ihr dafür tun

Schnell mal was zum Mittagessen bestellen im Home-Office oder Verpflegung für den Netflix-Abend? Würden viele sicher häufiger machen, wenn da nicht die Lieferkosten wären. Genau die könnt ihr euch bei Lieferando künftig sparen. Wir verraten euch, wie das geht.

Alles, was ihr dafür benötigt, sind eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime und ein Konto bei Lieferando. Wenn ihr beides habt, geht ihr wie folgt vor:

Loggt euch bei Amazon ein. Aktiviert das Angebot einmalig auf der Aktionsseite. Dabei werden euer Amazon- und euer Lieferando-Konto verknüpft. Bestellt über Lieferando bei teilnehmenden Restaurants. Die Lieferkosten werden automatisch abgezogen, sofern eure Bestellung dafür qualifiziert ist.

Die Gratis-Lieferung ist laut Amazon für Prime-Mitglieder unbegrenzt möglich. Einzige Einschränkungen: Es gilt ein Mindestbestellwert von 15 Euro und ihr spart euch die Lieferkosten nur bei an der Aktion teilnehmenden Restaurants.

Gut zu wissen: Ihr müsst nicht mit derselben E-Mail-Adresse bei Amazon und Lieferando registriert sein. Und: Ihr könnt das Angebot entweder in Deutschland oder in Österreich in Anspruch nehmen.



Viele weitere Vorteile mit Amazon Prime

Gratis-Lieferungen von Lieferando sind bei Weitem nicht der einzige Vorteil einer Prime-Mitgliedschaft. Hier seht ihr, was ihr unter anderem sonst noch davon habt:

kostenloser und schneller Premiumversand, in ausgewählten Regionen teilweise Lieferung am selben Tag

bei vielen Produkten den Liefertag festlegen und alles an einem Tag bekommen

Filme und Serien bei Amazon Prime Video gratis schauen

werbefreies Musik-Streaming bei Amazon Music Prime

unbegrenzter Cloud-Speicher für Fotos in voller Auflösung

In-Game-Inhalte wie Skins gratis mit Prime Gaming

Lebensmittel bei Amazon Fresh bestellen

exklusive Rabatte beim Amazon Prime Day

kostenlos E-Books und mehr lesen mit Prime Reading