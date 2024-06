Amazon Prime Day 2024: Wann es losgeht, was jetzt schon günstiger ist

Das Datum für den Amazon Prime Day 2024 ist da. Das Event findet vom 16. bis 17. Juli statt und erstreckt sich somit über zwei Tage. Zur Einstimmung gibt es auf der Aktionsseite schon jetzt einige interessante Rabatte.

Obwohl die aktuell reduzierten Produkte auf der Prime-Day-Aktionsseite nicht explizit als Prime-Day-Angebote gekennzeichnet sind, sind ein paar interessante Gelegenheiten für Tech-Fans darunter. Hier ein paar Tipps für euch:

Laut Amazon haben Prime-Mitglieder außerdem Vorab-Zugang zu folgenden Aktionen:

5 Monate Amazon Music Unlimited kostenlos

Rabatte auf Amazon Echo, Kinde, Fire TV, Fire-Tablets und Co.

15 beliebte PC-Spiele gratis

bis zu 20 Prozent Rabatt auf Lebensmittel bei Amazon Fresh (ab 1. Juli)

bis zu 25 Prozent Rabatt bei tegut (ab 1. Juli)

Was ist der Amazon Prime Day 2024?

Am 16. und 17. Juli warten hunderttausende Angebote auf Prime-Mitglieder. In diesem Zeitraum veröffentlicht Amazon schrittweise neue Rabatte in allen Produktkategorien.

Da es kaum möglich ist, bei der Flut an Angeboten den Überblick zu behalten, werden wir den Amazon Prime Day 2024 für euch covern und die interessantesten Deals für euch heraussuchen. Wer noch kein Prime-Kunde ist, kann entweder eine Mitgliedschaft abschließen (8,99 Euro pro Monat) oder den 30-tägigen Testzeitraum nutzen.

Übrigens: Wer nicht bis zum Amazon Prime Day 2024 warten und schon jetzt kräftig sparen möchte, sollte sich unsere CURVED-Deals anschauen.